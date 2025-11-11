TSMC báo cáo mức tăng trưởng doanh thu thấp nhất trong hơn một năm 📊

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, mã cổ phiếu: TSM.US) — nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới, đồng thời là đối tác sản xuất chính của Nvidia — vừa công bố tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng tháng chậm nhất trong hơn một năm. Doanh thu tháng 10 tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của giới phân tích.

Sức mạnh của đồng Đài tệ có thể đã gây áp lực lên doanh thu tính theo nội tệ, tuy nhiên tính theo USD, doanh thu tăng 22,6% lên 12 tỷ USD, so với 9,8 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này không phản ánh nhu cầu suy yếu đối với chip AI, mà chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các đơn hàng đặt sớm và sự biến động của tỷ giá. Cổ phiếu TSMC giao dịch gần như đi ngang trong phiên châu Á ngày thứ Ba, trong khi các công ty cùng ngành vẫn giữ triển vọng tích cực về tăng trưởng nhờ AI.

Hiện TSMC đang đối mặt với nhu cầu kỷ lục đối với dòng chip N3 mới nhất, khi các tập đoàn AI lớn như Nvidia, Apple, Amazon, Meta và Microsoft cạnh tranh để giành suất sản xuất giới hạn. Theo báo cáo gần đây của JPMorgan, Nvidia đã yêu cầu nâng công suất sản xuất lên 160.000 tấm wafer/tháng, nhưng TSMC khó có thể vượt quá mức 140.000–145.000 tấm trước cuối năm 2026.

Điều này cho thấy tình trạng thiếu hụt chip có thể kéo dài ít nhất hai năm nữa. Nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực AI đã đẩy các nhà máy của TSMC hoạt động hết công suất, đồng thời tăng biên lợi nhuận gộp — theo ước tính của thị trường, có thể đạt 60–65% trong nửa đầu năm 2026.

Các khách hàng lớn của TSMC đã đặt trước năng lực sản xuất từ rất sớm, khiến những công ty nhỏ hơn như các nhà khai thác đào tiền điện tử (crypto miners) có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn chip. Thay vì xây dựng thêm nhà máy N3 mới, TSMC đang nâng cấp các cơ sở hiện có:

Fab 18 tại Tainan sẽ tăng sản lượng thêm 25.000 tấm wafer mỗi tháng. Fab 20 (Hsinchu) và Fab 22 (Kaohsiung) đang được chuẩn bị cho công nghệ N2 và A16

Công ty cũng dự định tận dụng lại các dây chuyền N6 và N7, có thể tăng thêm 5.000–10.000 tấm mỗi tháng vào cuối năm 2026.

Tại Mỹ, Fab 21 ở Arizona sẽ bắt đầu giai đoạn hai vào giữa năm 2026, nhưng sản xuất toàn phần (10.000 wafer/tháng) chỉ đạt được vào năm 2027 — quá muộn để giảm bớt tình trạng thiếu hụt hiện nay.

Theo các nguồn tin trong ngành, một số khách hàng sẵn sàng trả gấp đôi mức giá tiêu chuẩn (gọi là “phí ưu tiên” hay hot-run premiums) để được ưu tiên sản xuất. Khoảng 10% tổng sản lượng hiện đang áp dụng hình thức này, qua đó tiếp tục gia tăng lợi nhuận của TSMC. Các nhà phân tích ước tính rằng việc tăng giá bán thêm 6–10% vào năm 2026 sẽ giúp công ty duy trì biên lợi nhuận gộp trên 60% và kết quả có thể vượt kỳ vọng thị trường.

Biểu đồ cổ phiếu TSMC (khung thời gian D1)

Cổ phiếu vừa giảm xuống dưới đường EMA 50 ngày nhưng nhanh chóng phục hồi. Đối với phe mua, việc lấy lại ngưỡng 300 USD/cổ phiếu sẽ củng cố triển vọng hướng tới mức đỉnh lịch sử. Mặc dù doanh thu tháng 10 thấp hơn đôi chút so với xu hướng tăng gần đây, điều này chủ yếu do yếu tố mùa vụ và các đơn hàng đặc thù, không phản ánh yếu kém trong hoạt động kinh doanh. Các nhà máy của TSMC vẫn đang hoạt động hết công suất, và tỷ trọng chip có biên lợi nhuận cao trong tổng doanh thu tiếp tục gia tăng.

Nguồn: xStation5