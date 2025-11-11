Tin đầu ngày (11.11.2025): Phố Wall hưng phấn khi kỳ vọng chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

- Các chỉ số chứng khoán quay lại xu hướng tăng.
- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.
- Những phát biểu mới của RBA củng cố triển vọng lạc quan cho đồng AUD
- Kim loại quý tăng giá bất chấp tâm lý ưa rủi ro quay trở lại
- Các chỉ số chứng khoán quay lại xu hướng tăng.
- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.
- Những phát biểu mới của RBA củng cố triển vọng lạc quan cho đồng AUD
- Kim loại quý tăng giá bất chấp tâm lý ưa rủi ro quay trở lại
-
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ mở đầu tuần mới với đà phục hồi mạnh m (US100: +1,9%, US500: +1,3%, US2000: +1,1%, US30: +0,5%), xóa gần như toàn bộ mức giảm của hai phiên trước đó.
-
Tâm lý hưng phấn lan rộng trên các thị trường sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Một nhóm gồm 8 thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa đã ủng hộ đề xuất của Đảng Cộng hòa, bao gồm nguồn tài trợ đến hết tháng 1/2026, ngân sách cả năm cho một số cơ quan liên bang chủ chốt và trả lương bù cho các nhân viên nghỉ việc tạm thời, đổi lại là cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 về các khoản trợ cấp Obamacare. Tuy nhiên, dự luật này đang gây chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân chủ, khi nhiều thành viên muốn ngăn chặn nó tại Hạ viện.
-
Warren Buffett tuyên bố sẽ ngừng viết thư thường niên gửi cổ đông Berkshire Hathaway (BRKA.US) và không còn tham dự họp cổ đông thường niên. Tỷ phú 95 tuổi sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho Greg Abel, người sẽ đảm nhận vị trí CEO kể từ ngày 1/1/2026. Buffett cũng dự định đẩy nhanh tiến độ chuyển giao cổ phần Berkshire cho bốn quỹ từ thiện gia đình.
-
Thụy Sĩ đang đàm phán một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, có thể giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Thụy Sĩ từ 39% xuống 15%, theo Bloomberg. Thỏa thuận có thể được hoàn tất trong hai tuần tới, dù hai bên hiện vẫn chưa bình luận chính thức.
-
Tâm lý lạc quan cũng lan sang châu Âu — chỉ số EU50 tăng 1,22%, dẫn đầu là W20 của Ba Lan (+1,95%), SPA35 của Tây Ban Nha (+1,8%) và DE40 của Đức (+1,15%).
-
Trên thị trường ngoại hối, đồng USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền thuộc nhóm G10, dù mức giảm còn hạn chế khi chỉ số USD Index gần như đi ngang (USDIDX: +0,03%).
-
Đồng AUD là đồng tiền mạnh nhất hôm nay (AUDUSD: +0,75%, AUDJPY: +1%) sau phát biểu mang tính “diều hâu” của Thống đốc RBA A. Hauser, nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách tiền tệ thắt chặt. Ngược lại, đồng yên Nhật yếu nhất phiên (USDJPY: +0,2%, EURJPY: +0,3%), còn EURUSD đi ngang quanh mức 1,156.
-
Giá dầu Brent và WTI cùng tăng khoảng 0,25%, tiếp tục chuỗi phiên giao dịch biến động thấp, trong khi hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) đi ngang sau khi tăng nhẹ đầu phiên.
-
Kim loại quý cũng tăng mạnh đầu tuần, dù chứng khoán toàn cầu khởi sắc: Giá vàng tăng 2,55% lên 4.106 USD/ounce, còn bạc tăng 4,1% lên 50,43 USD/ounce.
Oil.WTI giảm hơn 1% 🛢️📉
Giá dầu giảm sau báo cáo hàng tháng của OPEC⛽📉
Cổ phiếu Infineon leo dốc trước những dự báo lạc quan
Thị trường nổi bật: US30 (12.11.2025)
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.