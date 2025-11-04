Mong đợi gì từ BCTC Q3 của AMD?

Mảng Client & Gaming dự kiến mang lại khoảng 3,6 tỷ USD doanh thu (tăng 29% so với cùng kỳ năm trước), được hỗ trợ bởi sự phổ biến của vi xử lý Ryzen Zen 5, card đồ họa RDNA 4, và giải pháp SoC cho các hệ máy chơi game.

Dự báo doanh thu đạt khoảng 4,14 tỷ USD (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước), được thúc đẩy bởi bộ vi xử lý EPYC và các dòng chip MI350/MI450. Các quan hệ hợp tác chiến lược với OpenAI và Oracle càng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mảng AI đối với công ty.

Advanced Micro Devices, được biết đến với tên gọi AMD, sẽ công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025 vào hôm nay sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo này sẽ mang đến cho các nhà đầu tư những thông tin quan trọng về tình hình phát triển của công ty, đặc biệt tập trung vào mảng bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo (AI accelerators) – lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trong hai tháng qua, AMD đã ký kết các hợp đồng lớn với OpenAI và Oracle để cung cấp số lượng lớn chip AI thế hệ mới, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của lĩnh vực này trong chiến lược của công ty, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh hiệu quả với nhà dẫn đầu thị trường Nvidia. Đây là nền tảng cho một chu kỳ đầu tư dài hạn trong ngành bán dẫn kéo dài đến năm 2030.

Trong quý III, mảng trung tâm dữ liệu (data center) được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 4,14 tỷ USD doanh thu, trong khi doanh thu toàn công ty được dự báo đạt khoảng 8,74 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp (gross margin) ở mức 54%. Chi phí đầu tư (CapEx) dự kiến đạt 220 triệu USD, và chi phí R&D gần 2 tỷ USD, thể hiện cam kết của AMD trong việc đổi mới và duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ. Dòng chip MI450 mới có thể là động lực tăng trưởng quan trọng trong tương lai, trong khi kết quả ổn định ở mảng máy chủ truyền thống, khách hàng cá nhân và trò chơi (gaming) củng cố kỳ vọng tích cực cho báo cáo này.

Các điểm nổi bật tài chính (Q3 2025)

Doanh thu: khoảng 8,74 tỷ USD (+28% so với cùng kỳ năm trước)

Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS): 1,17 USD (+27% YoY)

Biên lợi nhuận gộp: khoảng 54%

Mảng Trung tâm dữ liệu (Data Center):

Doanh thu: khoảng 4,14–4,2 tỷ USD (+17,6% YoY)

Tăng trưởng được thúc đẩy bởi bộ xử lý EPYC và chip MI350/MI450. Việc mở rộng sản xuất MI450 hỗ trợ tăng trưởng tiếp theo.

Mảng Khách hàng & Trò chơi (Client & Gaming):

Doanh thu: khoảng 3,6 tỷ USD (+29% YoY)

Kết quả mạnh mẽ nhờ vi xử lý Ryzen Zen 5, GPU RDNA 4, và giải pháp SoC cho máy chơi game.

Mảng Nhúng (Embedded):

Doanh thu: khoảng 889–927 triệu USD (-25% YoY)

Suy giảm do sự chậm lại của lĩnh vực viễn thông và công nghiệp, nhưng AMD vẫn đầu tư vào FPGA và IoT.

Chi phí đầu tư (CapEx): khoảng 219–220 triệu USD

Chi phí R&D: gần 2 tỷ USD

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow): khoảng 1,28 tỷ USD

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: khoảng 2,15 tỷ USD

Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: khoảng 24,8%

Dự báo Quý IV/2025

Doanh thu: 9,2 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp: khoảng 51,5%

Chi phí đầu tư (CapEx): 902,3 triệu USD

Kỳ vọng thị trường và hiệu suất cổ phiếu

Cổ phiếu AMD hiện đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại, vượt ngưỡng 250 USD/cổ phiếu, phản ánh mức tăng giá trị đáng kể của công ty trong năm nay. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao liệu công ty có đạt được các dự báo đã đề ra hay không, đặc biệt là trong hai mảng chủ chốt là trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu (data center), nơi sự cạnh tranh với Nvidia đang diễn ra vô cùng gay gắt. Trong khi đó, các thị trường PC truyền thống và trò chơi (gaming) vẫn duy trì ổn định và tiếp tục là nguồn doanh thu quan trọng.

Triển vọng chiến lược

AMD đang tập trung củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI và trung tâm dữ liệu thông qua việc phát triển các dòng chip MI350 và MI450 cùng bộ vi xử lý EPYC. Các quan hệ hợp tác chiến lược với những tập đoàn lớn như OpenAI, Oracle và Microsoft giúp AMD triển khai nhanh các giải pháp mới và mở rộng thị phần. Mảng khách hàng cá nhân và trò chơi (Client & Gaming) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đa dạng hóa nguồn thu, được hỗ trợ bởi sự phổ biến của vi xử lý Ryzen Zen 5, card đồ họa RDNA 4, và giải pháp SoC cho máy chơi game.

AMD cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm duy trì lợi thế công nghệ và khả năng cạnh tranh dài hạn.

Rủi ro và thách thức

Các rủi ro chính bao gồm: Hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số trong mảng AI và trung tâm dữ liệu. Biến động nhu cầu trong các thị trường gaming và PC có thể tác động đến kết quả tài chính. Định giá cổ phiếu ở mức cao làm tăng độ nhạy cảm với tin tức tiêu cực hoặc kết quả thấp hơn kỳ vọng.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường

Hoạt động của AMD chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố vĩ mô toàn cầu, bao gồm lạm phát, biến động tỷ giá, và căng thẳng địa chính trị — đặc biệt là các biện pháp hạn chế xuất khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc. Thị trường bán dẫn hiện vẫn cạnh tranh khốc liệt, với Intel giữ vị thế thống trị trong mảng CPU và Nvidia chiếm ưu thế trong lĩnh vực AI và trung tâm dữ liệu. Các quyết định chính trị và quy định của chính phủ sẽ tác động lớn đến triển vọng tương lai của AMD.

Kết luận

Báo cáo quý III năm 2025 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho khả năng của AMD trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở các lĩnh vực có tiềm năng cao như AI và trung tâm dữ liệu, đồng thời duy trì sự ổn định ở các thị trường PC và gaming. Để giữ vững vị thế là một trong những công ty hàng đầu trong ngành bán dẫn, AMD cần: đáp ứng được các dự báo tài chính, quản lý hiệu quả các rủi ro địa chính trị và chi phí, tiếp tục đổi mới công nghệ và tận dụng tối đa các mối quan hệ hợp tác chiến lược.