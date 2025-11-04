Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các thống đốc ngân hàng trung ương; kết quả kinh doanh quý từ Ferrari, AMD và Pfizer

Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phần lớn giảm điểm trong phiên hôm nay, theo sau tâm lý trái chiều từ Phố Wall, dù nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn thể hiện tốt hơn mặt bằng chung. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm khoảng 0,36%, Kospi của Hàn Quốc mất 1,6%, và Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,19%. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng nhẹ 0,2%. Bất chấp sự lạc quan xoay quanh làn sóng tăng giá do AI dẫn dắt, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước định giá cao và các tín hiệu từ Fed liên quan đến chính sách lãi suất.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,6%, đúng như dự báo, và nhấn mạnh rằng một phần mức tăng lạm phát trong quý III chỉ mang tính tạm thời. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu cho thấy tín hiệu mở cửa yếu — hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 giảm 0,8% sau khi tăng nhẹ vào thứ Hai. Chỉ số DXY của đồng USD vẫn ổn định, trong khi các đồng tiền châu Đại Dương — đặc biệt là AUD — suy yếu sau quyết định của RBA. Đồng yên Nhật Bản lại tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn và các phát biểu can thiệp bằng lời nói.

Các sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật trong ngày bao gồm cuộc họp báo của Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves, nơi bà có thể công bố việc xem xét lại cam kết không tăng thuế thu nhập cá nhân, cùng với dữ liệu từ Canada và New Zealand, các bài phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương, và báo cáo lợi nhuận quý từ các tập đoàn lớn như Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer, và Uber, sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến diễn biến thị trường trong ngắn hạn.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:40 – Khu vực đồng euro: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde

15:00 – Tây Ban Nha: Dữ liệu thị trường lao động tháng 10

Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp: dự báo +5,2K; trước đó -4,8K

15:00 – New Zealand: Báo cáo Ổn định Tài chính (Financial Stability Report) của RBNZ

17:00 – Khu vực đồng euro: Bài phát biểu thứ hai của Chủ tịch ECB Lagarde

18:35 – Hoa Kỳ: Bài phát biểu của thành viên FOMC Bowman

20:30 – Canada: Dữ liệu cán cân thương mại tháng 9

Xuất khẩu: trước đó 60,58 tỷ CAD

Nhập khẩu: trước đó 66,91 tỷ CAD

Cán cân thương mại: trước đó -6,32 tỷ CAD

22:30 – Hoa Kỳ: Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của EIA

Số liệu API trước đó: -4,000M thùng

22:45 – New Zealand: Dữ liệu thị trường lao động quý III

Bao gồm: chi phí lao động, thay đổi việc làm, tỷ lệ thất nghiệp

23:00 – New Zealand: Bài phát biểu của Thống đốc RBNZ Orr