DE40: Các chỉ số châu Âu giảm mạnh khi tâm lý thị trường khá ảm đạm

Các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa với đà giảm mạnh và tâm lý tiêu cực, trong bối cảnh nhà đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro. Nguyên nhân có thể đến từ kết quả kinh doanh kém tích cực của Palantir, khiến thị trường tạm thời chốt lời và điều chỉnh giảm. Tại châu Âu, không có báo cáo lợi nhuận hay dữ liệu kinh tế vĩ mô nào hôm nay có thể lý giải cho một đợt điều chỉnh sâu và diện rộng như vậy. Đến đầu buổi tối, DAX là chỉ số giảm mạnh nhất, với hợp đồng tương lai giảm tới 1,3%. CAC40 cũng thể hiện yếu kém tương tự, trong khi chỉ số Tây Ban Nha (SPA35) và Ý (ITA40) đều mất gần 1%. Các chỉ số như FTSE 100 (Anh) và WIG20 (Ba Lan) khá hơn đôi chút, với mức giảm giới hạn quanh 0,8%.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Đợt bán tháo tại châu Âu diễn ra đột ngột, khá sâu và lan tỏa trên toàn bộ thị trường, dù khối lượng giao dịch thấp hơn mức trung bình. Các ngành giảm mạnh nhất gồm viễn thông, bán lẻ, và vật liệu – khai khoáng.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Tại châu Âu, không có báo cáo vĩ mô đáng chú ý nào được công bố hôm nay, nhưng toàn thị trường đang chờ dữ liệu JOLTS từ Mỹ, dự kiến cung cấp thêm thông tin quan trọng về tình hình việc làm tại Hoa Kỳ.

DE40 (D1)

Nguồn: xStation5

Giá chỉ số đã rơi xuống dưới mức FIBO 50 và đường EMA25, khiến nó di chuyển trong nửa dưới của vùng tích lũy kéo dài 6 tháng. Đà giảm tạm dừng tại vùng FIBO 61,8, nơi có vùng hỗ trợ kết hợp với EMA100. Với phe mua, điều quan trọng là duy trì trên vùng 23.800, sau đó hướng tới 24.100. Nếu mức FIBO 61,8 không được giữ vững, mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 23.600 và FIBO 78,6.

Tin tức công ty:

Philips (PHIA.NL) – Tập đoàn Hà Lan chuyên thiết bị y tế công bố kết quả tích cực, với EBITDA vượt xa kỳ vọng thị trường. Đáng chú ý là báo cáo cho thấy nhiều đơn hàng mới từ Mỹ và Canada. Sau báo cáo này, cổ phiếu của công ty đang ghi nhận mức tăng 2,5%.

Rio Tinto (RIO.UK) – Tập đoàn khai khoáng giảm gần 3% sau khi đưa ra đề nghị mua lại công ty Canada Teck Resources.

SAF-Holland (SFQ.DE) – Nhà sản xuất khung gầm xe tải mất hơn 3% giá trị sau khi công bố dự báo doanh số yếu.

Ferrari (RACE.IT) – Hãng siêu xe Ý công bố EBITDA tăng 5%, cao hơn dự báo của thị trường. Doanh thu ròng tăng lên 382 triệu EUR, EPS pha loãng đạt 2,14 EUR. Cổ phiếu tăng 2,5%.

Telefonica (TEF1.ES) – Tập đoàn viễn thông Ý giảm tới 11% sau khi công bố dự báo cho thấy dòng tiền tự do sụt giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, các nhà phân tích của Morgan Stanley cảnh báo về gánh nặng nợ lớn và doanh thu yếu từ thị trường Đức.

Deutsche Telekom (DTE.DE) – Tập đoàn viễn thông Đức thông báo hợp tác với Nvidia để xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá hơn 1 tỷ EUR tại Đức. Cổ phiếu đang ghi nhận mức giảm hơn 1%.