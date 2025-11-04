Tin tức Crypto: Bitcoin kéo dài đà giảm 📉Ethereum giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng

Tiền điện tử vẫn phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường chứng khoán. Theo dữ liệu từ Goldman Sachs, chỉ báo put-call skew trong nhóm Mag7 (bảy công ty công nghệ lớn nhất) đã đảo chiều lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, nghĩa là độ biến động hàm ý của quyền chọn mua (kỳ vọng tăng giá) đã vượt qua quyền chọn bán (kỳ vọng giảm giá). Đây là một hiện tượng hiếm gặp và có thể cho thấy rằng nhà đầu tư đang đặt cược quá nhiều vào việc thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật yếu (cũng thấy rõ trên Ethereum) và sự sụt giảm dòng vốn vào các quỹ ETF giao ngay tại Mỹ phần nào làm suy yếu kỳ vọng về một đợt tăng mạnh trong mùa thu của thị trường tiền điện tử. Do đó, thị trường có thể lặp lại kịch bản năm 2021, khi nửa đầu tháng 11 chứng kiến cú sụt mạnh của tiền điện tử, mở đầu cho thị trường giá xuống kéo dài đến khoảng tháng 12/2022.

Bitcoin và Ethereum

Bitcoin (BTC)

Các mức hỗ trợ quan trọng của Bitcoin vẫn nằm quanh vùng tâm lý 100.000 USD và 94.000 USD (mức thoái lui của toàn bộ đà tăng trong năm nay). Nếu cả hai vùng này bị phá vỡ, có thể giả định rằng xu hướng tăng của Bitcoin đã kết thúc. Hiện giá BTC đang thấp hơn khoảng 6% so với giá vốn trung bình của các nhà đầu tư ngắn hạn, điều này cho thấy áp lực tâm lý và khả năng hiện thực hóa đà giảm trong nhóm này. Dựa trên các chỉ báo giá thực tế (realized price) của tất cả nhóm nhà đầu tư, vùng đáy tiềm năng của thị trường giá xuống có thể hình thành quanh 50.000–55.000 USD. Ngược lại, nếu Bitcoin tìm được hỗ trợ vững chắc và phục hồi, phá vỡ trên mức 110.000 USD có thể mở đường cho việc thiết lập các đỉnh lịch sử mới trên 126.000 USD.

Ethereum (ETH)

Ethereum hiện đang chịu áp lực bán ra, nhưng dựa trên các xung lực giá trong quá khứ, có thể giả định rằng cấu trúc giá hiện tại giống với giai đoạn tích lũy hoặc đi ngang sau đợt giảm gần đây. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy mỗi khi ETH rơi xuống dưới đường trung bình EMA 200 ngày, giá thường tiếp tục giảm sâu hơn so với hiện tại. Để duy trì xu hướng tăng, Ethereum cần phục hồi nhanh trở lại trên vùng 3.700 USD. Nếu không, áp lực bán có thể tái diễn, kéo giá quay lại vùng 2.500 USD, xóa bỏ toàn bộ đợt tăng trong mùa hè vừa qua.

Nguồn: xStation5

Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

