Chỉ số US100 mất gần 2% 📉

Cổ phiếu công nghệ Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch cực kỳ ảm đạm vào ngày hôm qua, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm xuống quanh 25.400 điểm, mất gần 2%. Đà giảm chủ yếu đến từ làn sóng bán tháo trong toàn bộ lĩnh vực công nghệ, khi Nvidia và Microsoft đều giảm hơn 3%. Tuy nhiên, không chỉ các cổ phiếu Big Tech chịu áp lực, mà nhóm IT & phần mềm nói chung cũng đang đối mặt với tình trạng “bán tháo mang tính hệ thống”, cho thấy khả năng các nhà đầu tư tổ chức đang chốt lời hoặc thoát khỏi những vị thế lớn. Xung lực giảm còn bị khuếch đại thêm bởi thông tin một máy bay không người lái Shahed của Iran bị tiêm kích F-35 bắn hạ gần nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Triển vọng giá dầu tăng cao có thể làm suy yếu kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Nguồn: xStation5
Cổ phiếu Broadcom giảm hơn 6%, trong khi nhiều tên tuổi lớn trong mảng phần mềm cũng chịu thiệt hại nặng nề, bao gồm Intuit, ServiceNow, Salesforce và NetApp. Đà giảm mạnh trong lĩnh vực IT cuối cùng đã lan sang nhóm bán dẫn và các nhà cung cấp bộ nhớ, với Micron giảm gần 5%. Eli Lilly và Novo Nordisk cũng mất hơn 4%. Ngược lại, các cổ phiếu liên quan đến kim loại quý, dầu khí, cũng như nhóm ngân hàng và quốc phòng đang trụ vững tốt hơn rõ rệt.
Nguồn: xStation5
Cổ phiếu Amazon lao dốc 10% trước áp lực chi tiêu cho AI
Tổng hợp tin cuối ngày: Phố Wall và Châu Âu chìm trong sắc đỏ
Cổ phiếu Volvo Cars trượt dài hơn 20% sau báo cáo gây thất vọng
🚨Chỉ số US100 giảm 2%
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.