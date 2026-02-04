Chỉ số US100 mất gần 2% 📉

Cổ phiếu công nghệ Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch cực kỳ ảm đạm vào ngày hôm qua, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm xuống quanh 25.400 điểm, mất gần 2%. Đà giảm chủ yếu đến từ làn sóng bán tháo trong toàn bộ lĩnh vực công nghệ, khi Nvidia và Microsoft đều giảm hơn 3%. Tuy nhiên, không chỉ các cổ phiếu Big Tech chịu áp lực, mà nhóm IT & phần mềm nói chung cũng đang đối mặt với tình trạng “bán tháo mang tính hệ thống”, cho thấy khả năng các nhà đầu tư tổ chức đang chốt lời hoặc thoát khỏi những vị thế lớn. Xung lực giảm còn bị khuếch đại thêm bởi thông tin một máy bay không người lái Shahed của Iran bị tiêm kích F-35 bắn hạ gần nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Triển vọng giá dầu tăng cao có thể làm suy yếu kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu Broadcom giảm hơn 6%, trong khi nhiều tên tuổi lớn trong mảng phần mềm cũng chịu thiệt hại nặng nề, bao gồm Intuit, ServiceNow, Salesforce và NetApp. Đà giảm mạnh trong lĩnh vực IT cuối cùng đã lan sang nhóm bán dẫn và các nhà cung cấp bộ nhớ, với Micron giảm gần 5%. Eli Lilly và Novo Nordisk cũng mất hơn 4%. Ngược lại, các cổ phiếu liên quan đến kim loại quý, dầu khí, cũng như nhóm ngân hàng và quốc phòng đang trụ vững tốt hơn rõ rệt.

Nguồn: xStation5