Chỉ số US100 tăng cao nhờ hiệu suất vững chắc của Micron📈Alibaba nhảy vọt 7%

Dự báo lạc quan từ “ông lớn” bộ nhớ Mỹ Micron đã thúc đẩy đà tăng của Nasdaq, trong khi kết quả kinh doanh vững chắc củng cố niềm tin rằng xu hướng AI vẫn đang rất mạnh mẽ. Các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald và Deutsche Bank đã nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu Micron (MU.US) lên 200 USD/cổ phiếu, coi hạ tầng AI là động lực chính. Trong khi đó, Goldman Sachs đưa ra mức mục tiêu thận trọng hơn nhiều, ở mức 145 USD/cổ phiếu (thấp hơn hơn 10% so với giá hiện tại). Ngoài ra, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba cũng tăng giá sau khi dự báo chi tiêu cho hạ tầng AI được nâng lên trên 50 tỷ USD, cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Điều này càng củng cố niềm tin của thị trường rằng các công ty Trung Quốc đang “đuổi kịp” các đối thủ Mỹ.

Nguồn: xStation5

Micron Technology đưa ra dự báo vượt xa kỳ vọng thị trường – công ty dự kiến 12,5 tỷ USD doanh thu quý I, so với mức dự báo 11,9 tỷ USD của giới phân tích. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước đạt 3,75 USD, cao hơn nhiều so với mức đồng thuận 3,05 USD.

Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng cao đối với các giải pháp trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là HBM (bộ nhớ băng thông cao) – yếu tố thiết yếu cho chip và hệ thống AI.

CEO Sanjay Mehrotra nhấn mạnh Micron đang bước vào năm tài khóa 2026 với “động lực mạnh mẽ” cùng “danh mục cạnh tranh nhất trong lịch sử.” Đây cũng là nhà sản xuất bộ nhớ duy nhất đặt trụ sở tại Mỹ.

Trong Q4 (kết thúc ngày 28/8), công ty ghi nhận doanh thu tăng 46% lên 11,3 tỷ USD, EPS đạt 3,03 USD, vượt kỳ vọng.

Cổ phiếu Micron tăng hơn 3% sau báo cáo và đã gần tăng gấp đôi từ đầu năm đến nay, vượt xa các đối thủ nhờ làn sóng AI và nhu cầu ngày càng lớn từ mảng trung tâm dữ liệu – hiện chiếm hơn một nửa doanh thu tập đoàn. Nhiều khả năng cổ phiếu sẽ lập đỉnh mới trên 170 USD/cổ phiếu trong hôm nay.

Nguồn: xStation5

Chứng chỉ lưu ký tại châu Âu (ADR) của Alibaba cũng tăng gần 8%, lên mức cao nhất kể từ mùa thu năm 2021.

Nguồn: xStation5