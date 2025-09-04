Chỉ số US100 tăng nhẹ trước khi công bố dữ liệu Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ 🗽SUI20 vọt 1,5%

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (US100) đang ghi nhận mức tăng trong phiên hôm nay, sau khi cho thấy suy yếu vào ngày hôm qua. Chỉ số đang nỗ lực đảo chiều mô hình kỹ thuật vai–đầu–vai giảm giá. Vùng kháng cự chính được xác định tại 23.700 và 24.000 điểm và nếu đà tăng duy trì, có thể kỳ vọng chỉ số sẽ phục hồi về 23.700 trong ngắn hạn. Vào lúc 19:15 giờ VN, báo cáo ADP của Mỹ sẽ được công bố, ngay sau đó lúc 19:30 giờ VN là số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Cả hai báo cáo này được xem là quan trọng trước thềm công bố Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào ngày mai.

Bản tin quan trọng nhất trong ngày sẽ được công bố lúc 21:00 giờ VN – báo cáo ISM Dịch vụ của Mỹ. Thị trường cũng chờ đợi báo cáo lợi nhuận của Broadcom (AVGO.US) sau phiên hôm nay trên Phố Wall. Các nhà phân tích của Evercore ISI đã nâng xếp hạng và tăng giá mục tiêu của “gã khổng lồ chip AI” này lên 342 USD, dựa trên nhu cầu mạnh từ mảng trung tâm dữ liệu. Báo cáo này có thể tác động đến hầu hết nhóm cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh thị trường vẫn còn mong manh sau báo cáo của Nvidia quý trước thấp hơn kỳ vọng (doanh thu trung tâm dữ liệu giảm so với dự báo).

Nguồn: xStation5

Tại châu Âu, SUI20 hiện là chỉ số mạnh nhất với mức tăng hơn 2%, được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams và Barry Callebaut. Gần như toàn bộ nhóm cổ phiếu Thụy Sĩ đều giao dịch tích cực. Hợp đồng tương lai SUI20 đã vượt lên trên EMA200 (đường màu đỏ), cho thấy lực cầu đang đẩy chỉ số chứng khoán hàng đầu Thụy Sĩ lên mức cao nhất kể từ tháng 6.

Nguồn: xStation5