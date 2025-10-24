IBM và AMD đẩy nhanh tiến độ điện toán lượng tử

Trong khi đó, AMD đang rút ngắn khoảng cách với NVIDIA, trở thành một nhân tố then chốt đối với các công ty công nghệ và AI. Trong năm nay, hiệu suất cổ phiếu của cả IBM và đặc biệt là AMD đều vượt các chỉ số chuẩn, với AMD hiện đang dẫn đầu về tốc độ đổi mới và định hình xu hướng phát triển công nghệ.

Việc IBM triển khai thành công một thuật toán sửa lỗi lượng tử quan trọng trên phần cứng AMD thông thường đang thúc đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống lai giữa điện toán cổ điển và lượng tử.

IBM công bố bước đột phá lớn trong lĩnh vực điện toán lượng tử, khi cho thấy một thuật toán sửa lỗi quan trọng nay có thể chạy theo thời gian thực trên phần cứng AMD thông thường. Cột mốc này đưa máy tính lượng tử tiến gần hơn đến ứng dụng thực tiễn, cho phép tích hợp với các hệ thống hiện có và thử nghiệm trong điều kiện thực tế.

Thuật toán này, được IBM phát triển vào tháng 6, được thiết kế để giảm hiệu quả tỷ lệ lỗi cao của các qubit. Đại diện bộ phận sáng kiến lượng tử của IBM cho biết việc chạy thuật toán trên chip AMD phổ biến, có giá thành hợp lý và đạt tốc độ cao gấp 10 lần yêu cầu tối thiểu là một bước tiến lớn.

Sự hợp tác giữa IBM và AMD trong việc phát triển kiến trúc lai giữa điện toán cổ điển và lượng tử nhằm xây dựng một hệ sinh thái dễ tiếp cận hơn, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm và tối ưu hóa thuật toán lượng tử trên phần cứng cổ điển trước khi triển khai trên máy tính lượng tử thực tế. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới và mở rộng khả năng ứng dụng của công nghệ lượng tử.

Đối với AMD, thành tựu này đánh dấu bước tiến nhanh trong cuộc đua với đối thủ NVIDIA. Công ty đang trở thành một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao (HPC), củng cố vị thế là nhà cung cấp chủ chốt cho các tập đoàn phát triển hệ thống AI tiên tiến, bao gồm OpenAI, Microsoft và Google. Chip AMD hiện được sử dụng không chỉ trong máy chủ truyền thống và card đồ họa, mà còn trong các hệ thống hiện đại tích hợp thuật toán cổ điển và lượng tử.

Cột mốc này phù hợp với kế hoạch dài hạn của IBM nhằm xây dựng máy tính lượng tử Starling trước năm 2029. Việc hoàn thành thuật toán sớm hơn kế hoạch một năm cho thấy tốc độ phát triển vượt trội của công ty trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Nền tảng lai cổ điển – lượng tử được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại hóa công nghệ lượng tử và mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Trong năm nay, cổ phiếu của IBM và đặc biệt là AMD đã tăng trưởng vượt trội so với các chỉ số ngành. Các chuyên gia nhận định AMD đang dẫn đầu về tốc độ đổi mới, đồng thời định hình hướng phát triển của chip AI và hệ thống điện toán lượng tử trong tương lai.