Cổ phiếu STMicroelectronics giảm 14% trong bối cảnh triển vọng tương lai trái chiều📉

Cổ phiếu của STMicroelectronics (STM.US) giảm gần 14% sau khi nhà sản xuất chất bán dẫn này công bố dự báo doanh thu quý IV năm 2025 yếu hơn kỳ vọng. Mặc dù công ty ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong quý III, nhưng triển vọng sắp tới cho thấy các thách thức vẫn dai dẳng ở nhiều thị trường trọng yếu, đặc biệt là trong ngành ô tô và công nghiệp.

Kết quả Quý III

Doanh thu thuần quý III đạt 3,19 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 15,2% so với quý trước, vượt kỳ vọng của thị trường.

Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) phi GAAP giảm 21,6% so với cùng kỳ, còn 0,29 USD, nhưng tăng 383% so với quý trước, cho thấy sự phục hồi mạnh theo quý.

Công ty ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động kinh doanh — từ mức lỗ hoạt động 133 triệu USD trong quý II sang lợi nhuận hoạt động 180 triệu USD trong quý III.

Hiệu suất các mảng kinh doanh

Analog, MEMS & Sensors (AM&S) – doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 1,43 tỷ USD, chủ yếu nhờ mảng hình ảnh (Imaging).

Microcontrollers, Digital ICs & RF (MDRF) – tăng 5,3% so với cùng kỳ, đạt 1,32 tỷ USD, phản ánh nhu cầu ổn định.

Power & Discrete (P&D) – giảm 34,3% so với cùng kỳ, còn 429 triệu USD, do sự suy yếu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.

Tỷ lệ book-to-bill (đơn đặt hàng so với doanh thu) cho thấy nhu cầu vẫn duy trì nhưng đang chậm lại trong các thị trường ô tô và công nghiệp.

Triển vọng và Định hướng Chiến lược

STMicro dự kiến doanh thu cả năm 2025 đạt 11,75 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự báo của giới phân tích là 11,79 tỷ USD.

Trong quý IV, công ty kỳ vọng doanh thu đạt 3,28 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo thị trường là 3,38 tỷ USD.

Giám đốc điều hành (CEO) Jean-Marc Chery tái khẳng định các ưu tiên chiến lược của công ty, bao gồm: Đẩy mạnh đổi mới trong các dòng sản phẩm chủ lực, Tái cấu trúc hoạt động sản xuất và tối ưu hóa chi phí để đạt được mục tiêu tiết kiệm đề ra, Tăng cường khả năng tạo dòng tiền tự do (free cash flow).



Việc tập trung vào kỷ luật chi phí và giảm chi tiêu vốn (CapEx) cho thấy ban lãnh đạo đang quản lý thận trọng trong bối cảnh thị trường khó khăn, nhưng đồng thời có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng trong năm 2025. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng sự phục hồi nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp có thể kéo dài hơn dự kiến, điều này giải thích cho đợt sụt giảm mạnh của giá cổ phiếu vào ngày thứ Năm.

