Chỉ số US100 tăng sau báo cáo của Đại học Michigan 🗽 Cổ phiếu Nvidia tăng 5%

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ theo khảo sát của Đại học Michigan trong tháng 2 đạt 57,3, cao hơn dự báo 55,0 và cao hơn mức 56,4 của tháng 1 (chỉ số điều kiện hiện tại tăng mạnh lên 58,3 từ 53,7, trong khi chỉ số kỳ vọng chỉ tăng nhẹ hơn).
Kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm xuống 3,5%, thấp hơn dự báo 4,0% và mức 4,0% trong tháng 1; trong khi kỳ vọng lạm phát 5 năm cao hơn nhẹ so với dự báo (3,4% so với 3,3% dự báo và 3,3% trong tháng 1).
Biến động trên hợp đồng tương lai Nasdaq 100 vẫn duy trì ở mức cao. Kể từ 15:45, US100 đã giảm gần 200 điểm, tuy nhiên vẫn tăng hơn 1,5% trong ngày.
Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 5%, trong khi Amazon giảm trên 8% và Alphabet giảm gần 3%. Các cổ phiếu khác ghi nhận đà tăng mạnh, trong đó nhóm phần mềm đang hồi phục.
Nguồn: xStation5
