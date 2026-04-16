📈Chỉ số US100 tiếp tục đà phục hồi

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên hôm nay, phần lớn ngó lơ đà hồi phục của giá dầu, vốn đang chịu áp lực từ sự bất định quanh thỏa thuận hòa bình với Iran và các dữ liệu kinh tế vĩ mô vẫn còn rất mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Chỉ số Nasdaq 100 tăng 0,45%, chính thức đảo ngược mức giảm điểm vào đầu phiên giao dịch.
- Các nhà lãnh đạo từ các quốc gia vùng Vịnh và châu Âu ước tính có thể mất khoảng 6 tháng để hoàn tất thỏa thuận hòa bình Mỹ–Iran.
- Các bên đang thúc giục gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại để tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao.
- Khối các nước vùng Vịnh vẫn tin rằng Iran đang theo đuổi năng lực hạt nhân, bất chấp các cuộc không kích gần đây từ phía Mỹ và Israel.
- Theo các quan chức khu vực, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải ngăn chặn Iran làm giàu uranium và cấm phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.
- Lãnh đạo các nước vùng Vịnh phần lớn phản đối việc tái diễn xung đột và ủng hộ một giải pháp ngoại giao do Hoa Kỳ dẫn dắt.
- Một trong những yêu cầu then chốt là mở cửa lại ngay lập tức eo biển Hormuz để khôi phục dòng chảy năng lượng toàn cầu.
- Giới chức đã đưa ra cảnh báo kín rằng cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn nếu tuyến đường thủy này tiếp tục bị đóng cửa sau tháng tới.
- Giá năng lượng có khả năng sẽ tiếp tục leo thang nếu xung đột kéo dài vượt quá khung thời gian đàm phán dự kiến.
Cổ phiếu của Microsoft, AMD, Intel và Oracle đang dẫn đầu trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay, trong khi TSMC và ASML giảm giá bất chấp kết quả kinh doanh quý khả quan. Ngành dầu khí cũng đang hoạt động nổi trội.
