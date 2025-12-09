Kỳ vọng gì từ báo cáo thu nhập của Oracle?

Oracle, một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ và hạ tầng đám mây, sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi phiên giao dịch thứ Tư tại Mỹ kết thúc. Định giá của công ty đã trải qua một năm biến động mạnh cả về giá trị lẫn tâm lý thị trường.

Sự tăng trưởng đúng hướng về doanh thu và lợi nhuận, kết hợp với mức tăng trưởng tồn đọng đơn hàng (backlog) chưa từng có nhờ thỏa thuận với OpenAI, đã đẩy định giá Oracle lên mức cao mới. Tuy nhiên, nhà đầu tư nhanh chóng bắt đầu xem xét kỹ hơn dòng tiền dự kiến của công ty, đặc biệt là CAPEX. Oracle đang cố gắng tạo ra mức CAPEX tương đương các “mega-cap”, dù bản thân công ty không thuộc nhóm này. Ngoài ra, điều này còn diễn ra trong bối cảnh Oracle đã có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 450%. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại, khiến công ty mất khoảng 30% giá trị vốn hóa trong những tháng gần đây, đồng thời kéo theo sự gia tăng đáng kể trong hoạt động của các hợp đồng CDS.

Kỳ vọng dành cho báo cáo lần này là gì?

Các báo cáo gần đây của Oracle thường gây thất vọng về doanh thu và lợi nhuận, nhưng lại được bù đắp bởi triển vọng, dự báo, đầu tư hoặc tăng trưởng mạnh trong các mảng chủ chốt. Tuy nhiên, lần này cổ đông có thể sẽ yêu cầu công ty hiện thực hóa ít nhất một phần trong những lời hứa đó.

Kỳ vọng lợi nhuận hiện ở mức 1,64 USD/cổ phiếu, với doanh thu dự kiến khoảng 16,19 tỷ USD. Một sự thất vọng nữa ở hai chỉ số này có thể sẽ không còn được nhà đầu tư chấp nhận kiên nhẫn như những lần trước. Quan trọng hơn, nhà đầu tư sẽ tập trung vào khả năng sinh lợi nhiều hơn là doanh thu.

Điều có thể trở nên cực kỳ quan trọng là việc ban lãnh đạo diễn giải đúng thái độ của thị trường đối với CAPEX. CAPEX không còn được xem là "tự thân đã có giá trị" nữa, và bất kỳ sự gia tăng nào trong bối cảnh hiện tại đều có thể dẫn đến áp lực giảm giá cổ phiếu mạnh hơn nữa.

Biểu đồ cổ phiếu ORCL.US (khung thời gian H1)

Nguồn: xStation5