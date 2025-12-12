Rivian Automotive là một nhà sản xuất xe điện tự hành (AEV). Đây là một công ty tương đối nhỏ và mang tính ngách nếu xét đến mức độ cực kỳ thâm dụng vốn của ngành sản xuất ô tô, với vốn hóa thị trường “chỉ” khoảng 23 tỷ USD. Tuy vậy, cổ phiếu của công ty lại đang diễn biến rất tích cực trong phiên giao dịch hôm nay, bất chấp tâm lý thị trường chung khá tiêu cực.

Cổ phiếu Rivian tăng khoảng 16% trong ngày hôm nay, nhờ thông báo hôm qua về một sản phẩm mang tính đột phá. Theo ban lãnh đạo Rivian, bộ xử lý tự phát triển mới dành cho hệ thống lái tự động – RAP1 – được cho là có hiệu năng cao gấp nhiều lần so với các giải pháp của những “ông lớn” trong ngành như Tesla. Đồng thời, con chip này cũng được khẳng định là hiệu quả hơn tới 50 lần so với các bộ xử lý tiêu chuẩn mà Rivian đang sử dụng hiện nay.

Không chỉ sức mạnh tính toán, chuỗi cung ứng cũng đóng vai trò quan trọng. Rivian tự thiết kế con chip này và sẽ sản xuất thông qua hợp tác với TSMC, qua đó cắt đứt sự phụ thuộc vào Nvidia.

Nhưng liệu điều đó có đủ để chấm dứt chuỗi thành tích khá yếu kém của công ty hay không? Cần nhớ rằng Rivian từng ra mắt thị trường vào năm 2021 với mức định giá gần 180 USD/cổ phiếu. Hiện tại, giá cổ phiếu chỉ còn khoảng 19 USD — tương đương mức giảm gần 90%. Nguyên nhân chính là gì?

Chủ yếu do việc công ty, dù đã hoạt động nhiều năm, vẫn chưa có lợi nhuận. Thị trường đã mất đi phần lớn kỳ vọng và niềm tin vào mảng xe điện tự hành, đặc biệt với những doanh nghiệp trong phân khúc này chưa thể tạo ra lợi nhuận, ngay cả khi hoạt động tương đối độc lập. Hiện nay, thị trường đã xuất hiện nhiều giải pháp trưởng thành từ Waymo, Tesla và hàng loạt thương hiệu Trung Quốc. Vì vậy, liệu đợt tăng giá này chỉ là một hiện tượng nhất thời trong xu hướng giảm dài hạn?

Không hẳn như vậy. Đây có thể là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Rivian. Ngay từ những giai đoạn phát triển ban đầu, công ty đã nhiều lần chứng minh rằng họ có khả năng cạnh tranh về chất lượng giải pháp với những đối thủ sở hữu tiềm lực tài chính lớn hơn rất nhiều. Rivian hiện có lượng tiền mặt dồi dào — lên tới khoảng 7 tỷ USD, mức thua lỗ đang giảm dần qua từng năm, và các giải pháp công nghệ mới mang lại cơ hội thực sự để cạnh tranh thị phần.

Trong những quý gần đây, Rivian ghi nhận tốc độ tăng trưởng chưa từng có: doanh thu tăng 78% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu mảng phần mềm tăng tới 320%. Các nhà đầu tư quan tâm đến những thay đổi trong phân khúc này nên theo dõi sát các thông tin về mẫu R2 — được kỳ vọng sẽ là đối thủ trực tiếp của Tesla. Rivian không chịu nhiều áp lực chính trị như Tesla, sở hữu các giải pháp công nghệ độc quyền ở trình độ cao và có chuỗi cung ứng bền vững hơn.

Biểu đồ cổ phiếu RIVN.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5