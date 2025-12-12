US100 giảm gần 2% trước sự suy yếu của cổ phiếu công nghệ 📉🖥️

Tâm lý thị trường xấu đi rõ rệt vào cuối tuần. Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Dẫn đầu đà giảm là US100, mất gần 2%. US500 và US2000 cũng đi xuống, nhưng mức giảm được giới hạn quanh 1%.

Microsoft giảm 1%

Google giảm hơn 1%

Meta cũng mất khoảng 1%

Amazon giảm trên 1%

Oracle tiếp tục lao dốc thêm 4%

Logitech giảm khoảng 5%

Dell mất 2%

Đầu tuần này, Oracle công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng lớn cho nhà đầu tư. Cổ phiếu công ty đã giảm tổng cộng 15%, do doanh thu và triển vọng kém khả quan, cũng như tốc độ tăng trưởng doanh số ở các mảng then chốt không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Đây được xem là lần đầu tiên xuất hiện tín hiệu cho thấy cuộc cách mạng AI đang mất dần động lực.

Hôm qua, Broadcom cũng gia nhập danh sách các doanh nghiệp gây thất vọng. Mặc dù công ty vượt kỳ vọng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận, cổ phiếu vẫn đã mất 10% giá trị kể từ sau khi công bố kết quả. Nguyên nhân đến từ thông điệp rõ ràng của ban lãnh đạo rằng tăng trưởng doanh thu liên quan đến AI và trung tâm dữ liệu sẽ không mạnh như thị trường kỳ vọng.

Đổ thêm dầu vào lửa là các dữ liệu kinh tế vĩ mô, đặc biệt từ Mỹ: tỷ lệ thất nghiệp tăng, đơn đặt hàng và doanh số giảm. Tất cả diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện lo ngại về việc liệu thanh khoản của hệ thống ngân hàng và thị trường tín dụng tư nhân có đủ đảm bảo ở mức lãi suất hiện tại hay không.

Ngoài ra, Donald Trump hôm nay đã ký một đạo luật cấm các bang ban hành quy định riêng về AI, nhằm tránh làm chậm quá trình mở rộng của các công ty công nghệ. Điều này đặt ra câu hỏi: đây chỉ là một bước đi deregulation thiếu cân nhắc đối với một ngành còn non trẻ và xâm phạm quyền tự chủ địa phương, hay phải chăng thị trường nhìn nhận đây là hành động mang tính tuyệt vọng nhằm nâng đỡ định giá của các công ty công nghệ, vốn ngày càng khó biện minh cho mức đầu tư kỷ lục hiện nay?

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5