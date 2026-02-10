Chỉ số US2000 gần đạt mức kỷ lục 🗽 Dữ liệu của NFIB cho thấy điều gì?

Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình của Mỹ Russell 2000 (US2000) đang giảm nhẹ trong hôm nay, tuy nhiên hợp đồng vẫn thấp hơn khoảng 50 điểm so với mức đỉnh lịch sử. Dữ liệu từ các doanh nghiệp nhỏ (nhỏ hơn nhiều so với các công ty thuộc Russell 2000) cho thấy kết quả yếu hơn đôi chút so với kỳ vọng và vẫn nằm dưới mức trung bình 52 năm của khảo sát (98). Chỉ số này là một thước đo quan trọng đối với nền kinh tế nội địa Mỹ, vì nó phản ánh tình trạng của các doanh nghiệp nhỏ – thường là doanh nghiệp gia đình – vốn chiếm khoảng 40% tổng việc làm tại Hoa Kỳ.
Các thành phần của chỉ số: Trong tổng số 10 thành phần, có 3 tăng và 7 giảm, cho thấy bức tranh tâm lý thị trường khá trái chiều.
Biến động lớn nhất: Khối lượng doanh số thực tế kỳ vọng là thành phần duy nhất ghi nhận thay đổi đáng kể, tăng 6 điểm.
Chỉ số Bất định (Uncertainty Index): Tăng 7 điểm so với tháng trước lên 91, phản ánh sự do dự ngày càng tăng trong nhóm doanh nghiệp nhỏ.
Nguyên nhân chính khiến bất định tăng: Nhiều chủ doanh nghiệp cho biết họ không chắc đây có phải là thời điểm phù hợp để mở rộng hoạt động hay không.
Nhận định từ NFIB: Dù GDP đang tăng, các doanh nghiệp nhỏ “vẫn đang chờ đợi sự tăng trưởng kinh tế rõ rệt”, tuy nhiên số lượng chủ doanh nghiệp báo cáo điều kiện kinh doanh cải thiện và kỳ vọng doanh số cao hơn đang gia tăng.
Kết luận từ chỉ số việc làm: Bức tranh thị trường lao động có vẻ cân bằng, khi chỉ số nằm cao hơn khoảng 1,5 điểm so với mức trung bình lịch sử (101,6 so với 100).
Nguồn: xStation5
