Chỉ số US500 giảm 1%

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở mức đáng lo ngại, bất chấp nền kinh tế duy trì khả năng chống chịu tốt và thị trường lao động bắt đầu xuất hiện một số điểm suy yếu. Tâm lý thị trường càng trở nên tiêu cực hơn sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ và lạm phát PPI công bố hôm qua đều cao hơn kỳ vọng. Những số liệu này cho thấy khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất đang giảm đi rõ rệt. Neel Kashkari cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn rất vững vàng, nhưng cảnh báo rằng các mức thuế mới có thể gây ra tác động lạm phát. Trong khi đó, Raphael Bostic nhấn mạnh lạm phát vẫn “cách rất xa mục tiêu 2%”. Thống đốc Fed được đề cử Stephen Miran lại cho rằng việc nới lỏng quy định dưới thời chính quyền Trump có thể tạo điều kiện để nới lỏng chính sách tiền tệ mà không làm gia tăng rủi ro lạm phát.

Nhận định chính từ các quan chức:

Neel Kashkari: Nhận xét rằng lạm phát đang đi đúng hướng nhưng vẫn còn quá cao. Ông cũng đề cập đến một “sự phục hồi hình chữ K”, trong đó các nhóm xã hội khác nhau có kết quả kinh tế rất chênh lệch, đồng thời thị trường lao động đang dần suy yếu.

Raphael Bostic: Khẳng định lạm phát vẫn là “thách thức lớn nhất” và đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu.

Stephen Miran: Lập luận rằng việc dỡ bỏ các rào cản pháp lý sẽ thúc đẩy tăng trưởng và năng suất mà không tạo áp lực lạm phát, từ đó biện minh cho việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ông cho rằng vẫn còn “cơ hội” cho nới lỏng chính sách đáng kể trong năm nay.

Tổng thể, giọng điệu từ các bài phát biểu hôm qua cho thấy Fed không vội vàng hạ chi phí vay, qua đó làm trầm trọng thêm đà bán tháo trên Phố Wall. Dù nền kinh tế mạnh thường hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng ngành ngân hàng lại gây thất vọng. Sau khi báo cáo lợi nhuận JPMorgan cho thấy diễn biến ảm đạm, thị trường tiếp tục đón nhận tin không mấy tích cực từ Bank of America và Citigroup, với cổ phiếu giảm lần lượt hơn 5% và 4% trong ngày hôm qua.

Góc nhìn kỹ thuật: US500

Chỉ số US500 đang ghi nhận cú phá vỡ đáng kể xuống dưới kênh tăng giá trong phiên hôm qua, giảm hơn 1% so với mốc 7.000 điểm. Hợp đồng hiện đã rơi xuống dưới mức Fibonacci thoái lui 38,2% tại 6.930 điểm. Vùng hỗ trợ quan trọng nằm ngay trên mốc 6.900 điểm, được củng cố bởi mức thoái lui 50,0% của sóng tăng gần nhất cũng như vùng dao động của nhịp điều chỉnh trước đó trong xu hướng tăng dài hạn.