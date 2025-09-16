Chỉ số US500 mất đà 🗽Uranium Energy Corp giảm 4% so với mức đỉnh kỷ lục

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi mở cửa. Nhóm cổ phiếu mạnh nhất hiện nay là dầu khí, nhờ được hỗ trợ bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất, dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và giá dầu tăng. Tesla tăng 2%, Amazon tăng 1,6% trong khi Nvidia và Broadcom giảm hơn 1%.

US500 (khung H1)

Hợp đồng tương lai chỉ số US500 giảm trong phiên hôm nay, trước thềm quyết định của Fed vào ngày mai và sự bất ổn trong nền kinh tế Mỹ. Tâm lý nhà đầu tư suy yếu rõ rệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình, khi US2000 mất hơn 0,5%.

Nguồn: xStation5

Uranium Energy Corp (khung D1)

Quan sát biểu đồ UEC cho thấy cổ phiếu này đang giảm từ mức đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, so với đáy hồi tháng 4, giá vẫn cao hơn gần 300%, nhờ nhu cầu năng lượng hạt nhân toàn cầu tăng, thúc đẩy giá uranium. Hôm qua, Mỹ thông báo sẽ tăng cường dự trữ uranium chiến lược, trong khi các lệnh trừng phạt đối với uranium của Nga vẫn còn hiệu lực. Là nhà sản xuất uranium nội địa lớn nhất, UEC nhiều khả năng sẽ chứng kiến nhu cầu và năng lực sản xuất tăng mạnh. Tuy vậy, hiện nay thị trường đang chứng kiến xu hướng chốt lời.

Nguồn: xStation5