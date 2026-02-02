Chỉ số US500 phục hồi sau đợt bán tháo 📈Phân tích mùa báo cáo lợi nhuận Q4/2025 của Phố Wall🗽

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2025 tại Phố Wall đang diễn ra tích cực hơn đáng kể so với kỳ vọng của nhà đầu tư hồi cuối tháng 12. Khi khoảng 1/3 số công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo, bức tranh tổng thể ngày càng trở nên rõ ràng.

Theo dữ liệu của FactSet tính đến 30/01/2026, phần lớn doanh nghiệp đang ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng, với tỷ lệ “đánh bại dự báo” khả quan cả về lợi nhuận (EPS) lẫn doanh thu.

Đồng thời, các điều chỉnh tăng đối với dự báo EPS năm 2026 đang cao hơn mức trung bình lịch sử và mạnh hơn so với năm 2025. Bối cảnh này củng cố quan điểm lạc quan và tăng khả năng S&P 500 có thể sớm quay lại trên mốc 7.000 điểm. Dưới đây là những điểm dữ liệu then chốt từ FactSet giúp định hình thông điệp thực sự của mùa báo cáo lần này.

Nguồn: BofA Global Research

Bảng điểm FactSet: Kết quả so với kỳ vọng vẫn rất tích cực

Cho đến nay, khoảng 75% doanh nghiệp trong S&P 500 vượt dự báo EPS, và 65% vượt kỳ vọng về doanh thu. Tổ hợp này cho thấy kỳ vọng ban đầu được đặt khá thận trọng - đặc biệt trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về chi phí đầu vào và thuế quan - trong khi các doanh nghiệp đang thể hiện khả năng chống chịu vận hành tốt hơn mức thị trường đã định giá.

Ở cấp độ chỉ số, điểm nổi bật là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (YoY) hợp nhất đạt 11,9%. Nếu nhịp độ này được duy trì đến hết mùa báo cáo, S&P 500 sẽ ghi nhận quý thứ năm liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số - một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy chu kỳ lợi nhuận vẫn đang ủng hộ thị trường cổ phiếu.

Chỉ một tháng trước (31/12), dự báo đồng thuận cho tăng trưởng lợi nhuận Q4 chỉ ở 8,3% - thấp hơn đáng kể so với ~11,9% hiện tại. Khoảng chênh lệch này cho thấy mùa báo cáo không chỉ “không gây thất vọng”, mà còn chủ động kéo kỳ vọng đi lên. Quan trọng hơn, sự cải thiện mang tính diện rộng theo ngành: sáu lĩnh vực hiện đang theo dõi kết quả lợi nhuận tốt hơn so với cuối năm, chủ yếu nhờ bất ngờ tích cực về EPS.

Biên lợi nhuận ròng: Điểm ấn tượng nhất của mùa báo cáo

Yếu tố gây ấn tượng mạnh nhất cho đến lúc này là khả năng sinh lời. Bất chấp các tranh luận xoay quanh thuế quan, chi phí lao động, logistics và áp lực giá, S&P 500 hiện đang ghi nhận biên lợi nhuận ròng hợp nhất 13,2% cho Q4.

Nếu mức này được giữ vững, đây sẽ là biên lợi nhuận ròng cao nhất kể từ khi FactSet bắt đầu theo dõi chỉ tiêu này vào năm 2009, vượt nhẹ kỷ lục trước đó 13,1% - đáng chú ý là được thiết lập ngay trong quý trước. Nói cách khác, biên lợi nhuận không hề suy yếu dưới áp lực chi phí, mà đang đứng ở vùng đỉnh lịch sử, thách thức quan điểm cho rằng chi phí đang nhanh chóng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp.

Góc nhìn theo ngành: Công nghệ và Công nghiệp đang gánh phần lớn tăng trưởng

Xét trên cơ sở so với cùng kỳ năm trước, sự mở rộng biên lợi nhuận mang tính tập trung, nhưng ở những nơi diễn ra thì rất đáng kể:

Công nghệ thông tin: biên lợi nhuận ròng tăng lên 29,0% từ 26,8%

Công nghiệp: cải thiện lên 12,5% từ 10,7%

Ở chiều ngược lại, nhiều lĩnh vực đang chứng kiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là Bất động sản (Real Estate), nơi biên lợi nhuận ròng giảm xuống 33,5% từ 35,1%. Năng lượng (Energy) gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 7,8%. Cũng cần lưu ý rằng đây không phải là một làn sóng bùng nổ biên lợi nhuận trên diện rộng. Hiện chỉ có 5 lĩnh vực đang nằm trên mức biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm, dẫn đầu vẫn là Công nghệ và Công nghiệp, trong khi các lĩnh vực như Chăm sóc sức khỏe và Bất động sản vẫn thấp hơn các chuẩn dài hạn của chính mình.

Nguồn: FactSet

So với quý trước: Tín hiệu trái chiều dưới tiêu đề kỷ lục

Xét theo so sánh quý liền kề (Q4 so với Q3), bức tranh trở nên không đồng đều hơn. Chỉ có 3 lĩnh vực mở rộng biên lợi nhuận theo quý, dẫn đầu là Công nghiệp (12,5% so với 10,5%).

Phần lớn các lĩnh vực khác đang chịu áp lực suy giảm theo quý, trong đó Tiện ích (Utilities) là một trong những lực cản lớn nhất (12,9% so với 17,1%). Điều này cho thấy biên lợi nhuận kỷ lục ở cấp độ chỉ số không đến từ sự cải thiện đồng loạt, mà chủ yếu phản ánh việc một vài phân khúc lớn, có mức sinh lời rất cao vẫn duy trì lợi nhuận vượt trội và có đủ trọng số để kéo toàn bộ S&P 500 đi lên.

Triển vọng Q1/2026: Tích cực, nhưng chưa hưng phấn

Nhận định của doanh nghiệp về quý tới nhìn chung ổn định hơn là bùng nổ:

17 công ty đưa ra hướng dẫn EPS tích cực

7 công ty đưa ra hướng dẫn EPS tiêu cực

Đây không phải là tín hiệu của một “cơn bùng nổ”, nhưng cho thấy ban lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn nhìn thấy nhiều dư địa để thực thi kế hoạch hơn là rủi ro suy thoái rõ rệt trong ngắn hạn.

Định giá: nhà đầu tư đang trả mức “premium” cho sức mạnh lợi nhuận

Mặt trái của bức tranh tích cực là định giá. Hệ số P/E dự phóng 12 tháng của S&P 500 hiện ở mức 22,2, cao hơn đáng kể so với:

Trung bình 5 năm: 20,0

Trung bình 10 năm: 18,8

Điều này cho thấy thị trường đã định giá trước kịch bản biên lợi nhuận duy trì ở mức cao và tăng trưởng lợi nhuận tiếp diễn. Nói cách khác: nền tảng cơ bản đang rất tốt, nhưng dung sai cho sự thất vọng là khá thấp — bất kỳ cú “vấp” nào về lợi nhuận trong phần còn lại của mùa báo cáo đều có thể gây tác động giá mạnh hơn nhiều so với khi thị trường ở mặt bằng định giá thấp.

Nguồn: FactSet

Triển vọng 2026: biên lợi nhuận được kỳ vọng tiếp tục mở rộng

Các dự báo đồng thuận cho thấy biên lợi nhuận có thể tiếp tục tăng trong năm 2026, với biên lợi nhuận ròng dự kiến khoảng:

13.2% (Q1 2026)

13.8% (Q2 2026)

14.2% (Q3 2026)

14.2% (Q4 2026)

Nếu thị trường có thể duy trì được quỹ đạo này, mức định giá cao hiện tại vẫn có thể được biện minh — nhưng điều đó đòi hỏi kỷ luật chi phí nghiêm ngặt và khả năng duy trì sức mạnh định giá. Q4/2025 đang hình thành như một quý nữa của tăng trưởng lợi nhuận vững chắc và biên lợi nhuận kỷ lục, chứ không phải là một mùa báo cáo bị chi phối bởi sự co hẹp biên lợi nhuận. Rủi ro lớn hơn đối với cổ phiếu không nằm ở bức tranh lợi nhuận, mà ở chỗ với mức định giá hiện tại, nhà đầu tư sẽ đòi hỏi sự thực thi gần như hoàn hảo, đặc biệt khi bước sang các quý của năm 2026.

Góc nhìn kỹ thuật US500 (D1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đã nhanh chóng lấy lại đường EMA 50 ngày trên khung thời gian ngày và hiện đang dao động quanh 6.950. Động lực lợi nhuận mạnh mẽ tiếp tục hỗ trợ kịch bản tăng giá, giúp bù đắp các tín hiệu xung lượng tiêu cực ngắn hạn.

Nguồn: xStation5