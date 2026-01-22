Chỉ số VIX bị bán tháo trong bối cảnh Phố Wall phục hồi 📉

Một làn sóng lạc quan trên Phố Wall đang kéo hợp đồng tương lai CBOE VIX đi xuống. Trong vòng 30 năm qua, chỉ có rất ít trường hợp VIX tăng vọt khoảng 25% trong một phiên, rồi giảm khoảng 15% trong phiên kế tiếp. Về mặt lịch sử, mô hình này thường báo hiệu diễn biến kém tích cực của cả S&P 500 và Nasdaq 100 trong những ngày sau đó, đặc biệt là trong khung thời gian một tuần.
-
Dù vậy, chứng khoán hôm nay vẫn tiếp tục tăng điểm. Kỳ vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Greenland, cùng với quyết định tạm dừng áp thuế bổ sung 10% đối với 8 quốc gia EU, đã giúp trấn an thị trường - vốn trước đó đang định giá rủi ro của một cuộc chiến tranh thương mại leo thang.
-
Xét từ góc độ dealer gamma, vùng gamma dương quan trọng của quyền chọn S&P 500 trong ngày hôm qua nằm quanh 6.875, trong khi mức “gamma flip” - nơi các nhà tạo lập thị trường buộc phải “đuổi theo” xu hướng và mua vào khi giá tăng - nằm gần 6.847.
-
Nếu xu hướng tăng của các chỉ số chứng khoán được duy trì, VIX có thể tiếp tục lùi về khu vực 16. Ngược lại, nếu tâm lý thị trường đảo chiều mạnh và đà bán tháo cổ phiếu Mỹ gia tăng, khả năng kiểm định lại vùng 21 (cạnh trên của kênh giá) không thể bị loại trừ.
Biểu đồ chỉ số VIX (khung thời gian H1)
Nguồn: xStation5
Chỉ số VIX (khung thời gian H1)
Quan sát VIX trên khung thời gian lớn hơn cho thấy những nhịp điều chỉnh mạnh thường đi trước các cú bùng nổ biến động đột ngột.
Nguồn: xStation5
Giá Bạc vượt mốc 100 USD/ounce 🚨
Thị trường ca cao sụp đổ 🚨 Liệu giá sô cô la sẽ tiếp tục giảm? 📉
Tổng quan thị trường: Chỉ số PMI định hình thị trường châu Âu 🚨
Giá bạc đã tăng vọt 40% trong tháng Giêng, tiến gần đến mốc 100 USD/ounce📈
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.