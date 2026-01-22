Chỉ số VIX bị bán tháo trong bối cảnh Phố Wall phục hồi 📉

Một làn sóng lạc quan trên Phố Wall đang kéo hợp đồng tương lai CBOE VIX đi xuống. Trong vòng 30 năm qua, chỉ có rất ít trường hợp VIX tăng vọt khoảng 25% trong một phiên, rồi giảm khoảng 15% trong phiên kế tiếp. Về mặt lịch sử, mô hình này thường báo hiệu diễn biến kém tích cực của cả S&P 500 và Nasdaq 100 trong những ngày sau đó, đặc biệt là trong khung thời gian một tuần.

Dù vậy, chứng khoán hôm nay vẫn tiếp tục tăng điểm. Kỳ vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Greenland, cùng với quyết định tạm dừng áp thuế bổ sung 10% đối với 8 quốc gia EU, đã giúp trấn an thị trường - vốn trước đó đang định giá rủi ro của một cuộc chiến tranh thương mại leo thang.

Xét từ góc độ dealer gamma, vùng gamma dương quan trọng của quyền chọn S&P 500 trong ngày hôm qua nằm quanh 6.875, trong khi mức “gamma flip” - nơi các nhà tạo lập thị trường buộc phải “đuổi theo” xu hướng và mua vào khi giá tăng - nằm gần 6.847.

Nếu xu hướng tăng của các chỉ số chứng khoán được duy trì, VIX có thể tiếp tục lùi về khu vực 16. Ngược lại, nếu tâm lý thị trường đảo chiều mạnh và đà bán tháo cổ phiếu Mỹ gia tăng, khả năng kiểm định lại vùng 21 (cạnh trên của kênh giá) không thể bị loại trừ.

Biểu đồ chỉ số VIX (khung thời gian H1)



Chỉ số VIX (khung thời gian H1)

Quan sát VIX trên khung thời gian lớn hơn cho thấy những nhịp điều chỉnh mạnh thường đi trước các cú bùng nổ biến động đột ngột.

