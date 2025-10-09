Chiến lược của Trung Quốc: Nguyên liệu thô là vũ khí trong cuộc chiến công nghệ

Trung Quốc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với xuất khẩu kim loại đất hiếm và công nghệ liên quan, đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Các quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, yêu cầu giấy phép xuất khẩu ngay cả đối với các sản phẩm chỉ chứa lượng nhỏ các nguyên liệu quan trọng này. Bắc Kinh tuyên bố đây là biện pháp nhằm “bảo vệ an ninh quốc gia”, nhưng đồng thời động thái này cũng tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường công nghệ thế giới.

Kim loại đất hiếm gồm 17 nguyên tố hóa học thiết yếu cho công nghệ hiện đại — từ chất bán dẫn, nam châm cho động cơ điện đến pin xe điện. Mặc dù không quá hiếm trong tự nhiên, quá trình khai thác và tinh chế các nguyên tố này rất phức tạp và tốn kém. Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 70% khai thác và tới 90% công suất tinh chế toàn cầu, nắm giữ vị thế thống trị trong thị trường này.

Quy định mới — Phản ứng của Bắc Kinh trước các biện pháp của Mỹ

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các quy tắc mới cấm xuất khẩu kim loại đất hiếm và công nghệ liên quan đến sản xuất chất bán dẫn hoặc linh kiện quân sự nếu không được phê duyệt. Các thiết bị sản xuất pin xe điện cũng nằm trong diện bị hạn chế. Bắc Kinh cho rằng các bước đi này nhằm ngăn ngừa việc sử dụng nguyên liệu cho mục đích quân sự, nhưng đồng thời gửi thông điệp rõ ràng về lập trường của mình trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng với Washington.

Các chuyên gia nhận định biện pháp này hướng thẳng tới ngành công nghệ Mỹ, đặc biệt là các công ty như Nvidia, AMD và TSMC, vốn phụ thuộc vào kim loại đất hiếm để sản xuất chip tiên tiến và linh kiện cho AI và điện tử cao cấp.

Tác động đến các ngành công nghiệp

Ngành bán dẫn: Các tập đoàn như Nvidia, Apple, TSMC, Samsung và SK Hynix phụ thuộc vào kim loại đất hiếm để sản xuất chip. Quy định mới có thể làm chậm quá trình mở rộng nhà máy ngoài Trung Quốc và tăng chi phí sản xuất.

Ngành ô tô & năng lượng: Kim loại đất hiếm là thành phần thiết yếu để sản xuất nam châm cho động cơ điện và pin. Hạn chế xuất khẩu có thể đẩy giá linh kiện tăng cao, làm chậm kế hoạch ra mắt xe điện và dự án năng lượng gió.

An ninh quốc gia: Việc cấm xuất khẩu cho mục đích quân sự phản ánh lo ngại của Trung Quốc về việc những nguyên liệu này có thể được sử dụng trong cạnh tranh công nghệ và quân sự, đặc biệt là AI và vũ khí tiên tiến.

Quyết định siết chặt kiểm soát xuất khẩu kim loại đất hiếm không chỉ là chính sách thương mại, mà là nước cờ chiến lược trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc. Trung Quốc đang phát tín hiệu rằng họ nắm “con bài mặc cả” mạnh mẽ với Mỹ, sử dụng sự thống trị nguồn cung nguyên liệu chiến lược như một đòn bẩy địa chính trị.

Đáp lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành bán dẫn Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và chip tiên tiến, Bắc Kinh đang cho thấy họ có thể phản công tương xứng bằng cách hạn chế quyền tiếp cận các nguyên liệu quan trọng cho sản xuất công nghệ cao.

Hệ quả là các nước phương Tây đang buộc phải đẩy nhanh đầu tư vào đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phát triển năng lực tinh chế trong nước. Tuy nhiên, việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian và đòi hỏi vốn lớn, gây ra rủi ro ngắn hạn cho sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc Trung Quốc thắt chặt quy định xuất khẩu kim loại đất hiếm là bước ngoặt quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ và kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới cần chuẩn bị cho sự gián đoạn chuỗi cung ứng và sự gia tăng kiểm soát nhà nước đối với tài nguyên chiến lược. Mục tiêu dài hạn sẽ là đa dạng hóa nguồn cung và phát triển công nghệ thay thế, nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng khả năng chống chịu của các ngành trọng yếu.

Các công ty như Nvidia và AMD, vốn đã tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, có thể đối mặt với thách thức lớn. Việc hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây chậm trễ sản xuất và tăng chi phí, khiến niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng và triển vọng tương lai trở nên bất định.