Chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu sa thải nhân viên liên bang; Phố Wall lao dốc 🔨

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm mạnh sau thông tin Nhà Trắng đã bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang trong bối cảnh tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài. Giám đốc Ngân sách Russ Vought xác nhận rằng việc “cắt giảm biên chế” đã được triển khai, đánh dấu lần đầu tiên xảy ra tình trạng sa thải hàng loạt trong thời kỳ thiếu hụt ngân sách trong lịch sử hiện đại. Động thái này được xem là một nỗ lực nhằm gây áp lực lên phe Dân chủ tại Quốc hội. Thị trường phản ứng tiêu cực, dẫn đến làn sóng bán tháo mới. Tại thời điểm công bố, US100 giảm 2,40%, US500 mất 1,80% và US2000 giảm 2,10%, phản ánh sự suy yếu trên diện rộng ở hầu hết các ngành.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát liên quan đến thuế quan nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của dữ liệu CPI sắp tới trong việc định hướng chính sách tiền tệ. Ngoài ra, Cục Thống kê Lao động (BLS) cũng xác nhận rằng báo cáo CPI sẽ được công bố muộn vào ngày 24/10, trong khi tất cả các dữ liệu kinh tế khác sẽ tiếp tục bị đình chỉ cho đến khi chính phủ hoạt động bình thường trở lại.