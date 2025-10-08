Mở phiên Mỹ: Nhà đầu tư vẫn bình thản dù chính phủ Mỹ đóng cửa📈💲

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch thứ Tư với sắc xanh, bất chấp tình trạng bế tắc ngân sách và việc chính phủ liên bang vẫn đang đóng cửa tiếp tục là chủ đề nóng đối với giới phân tích và truyền thông. Giới đầu tư dường như đang phớt lờ tình hình chính trị hỗn loạn tại Washington, thay vào đó tập trung vào diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ — những doanh nghiệp vẫn đang dẫn dắt đà tăng của thị trường.

Ngay khi mở cửa, chỉ số NASDAQ tăng mạnh nhất, trong khi Russell 2000 tụt lại phía sau. Điều này tiếp tục duy trì xu hướng kéo dài nhiều tháng qua — sự thống trị của các công ty thuộc lĩnh vực AI và công nghệ, vốn đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng giá trị vốn hóa thị trường, đẩy các doanh nghiệp nhỏ hơn và truyền thống hơn ra khỏi tâm điểm của nhà đầu tư.

Tại thời điểm mở cửa phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe ghi nhận diễn biến tích cực nhất, trong khi năng lượng và tài chính đang kéo các chỉ số chung đi xuống.

Đà tăng mạnh của kim loại quý — đặc biệt là vàng và bạc, và hôm nay còn có Palladium — cùng với việc các chỉ số chứng khoán tăng bất chấp căng thẳng chính trị, cho thấy giới đầu tư ngày càng định giá cao hơn cho kịch bản gọi là “Debasement Trade.” Đây là xu hướng dòng tiền chuyển sang tài sản hữu hình và kỹ thuật số trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về nợ công và giá trị thực của đồng USD.

Đà tăng vẫn tiếp tục dù tâm lý thị trường phần nào hạ nhiệt sau báo cáo kết quả kinh doanh của Oracle hôm qua. Công ty tiết lộ đã chi 100 triệu USD để thuê chip Nvidia, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả chi phí của các dự án này cũng như của chính Oracle. Đáng chú ý, trong bối cảnh đó, startup “xAI” của Elon Musk đã huy động được 20 tỷ USD để mua và thuê chip Nvidia — trong khi bản thân Nvidia cũng nằm trong số các nhà đầu tư rót vốn vào dự án.

Ở hậu trường, tình hình chính trị vẫn căng thẳng. Thượng viện Mỹ hôm qua đã bác bỏ một dự luật ngân sách mới của Đảng Cộng hòa, và chính phủ liên bang vẫn tiếp tục đóng cửa. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy khả năng đạt được thỏa hiệp. Trong bối cảnh này, giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp FOMC gần nhất, sẽ được công bố vào tối nay. Thị trường kỳ vọng tài liệu này sẽ giúp làm rõ hơn cách Cục Dự trữ Liên bang đánh giá tình hình và mức độ ảnh hưởng của việc chính phủ đóng cửa đối với quá trình ra quyết định của FED.

Về mặt kỹ thuật, giá vẫn đang vận động trong kênh tăng dài hạn, với biên dưới đã đóng vai trò hỗ trợ vững chắc suốt nhiều tháng qua. Cấu trúc xu hướng vẫn nguyên vẹn, và động lượng giá cho thấy bên mua vẫn đang kiểm soát thị trường. Mức kháng cự đáng chú ý nhất hiện tại vẫn là đỉnh lịch sử (ATH) gần nhất. Tuy nhiên, nếu xảy ra nhịp điều chỉnh giảm, vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên sẽ nằm quanh mốc 24.640 USD — nơi hội tụ của các đáy cục bộ, đường trung bình động EMA25, và mức hồi quy FIBO 23,6%. Việc duy trì được vùng này sẽ có ý nghĩa then chốt để bảo toàn đà tăng hiện tại.

Confluent (CFLT.US) - Công ty phần mềm và hạ tầng cơ sở dữ liệu thông báo đang tìm kiếm người mua mới. Cổ phiếu tăng 10% ngay sau khi mở cửa.

Rocket Lab (RKLB.US) - Nhà thiết kế và sản xuất tên lửa tiếp tục xu hướng tăng, tăng hơn 9% hôm nay sau khi công bố ký hợp đồng với một nhà điều hành vệ tinh Nhật Bản.

Anglogold (AU.US) - Cổ phiếu công ty khai thác vàng tăng hơn 2% trong bối cảnh tâm lý hưng phấn đối với kim loại quý.

FedEx (FDX.US) - Cổ phiếu công ty logistics giảm khoảng 2% sau khi Morgan Stanley hạ dự báo triển vọng.

QuantumScape (QS.US) - Nhà sản xuất pin tăng 5% sau khi công bố hợp tác với Murata trong một dự án mới.