ECB chưa sẵn sàng thay đổi chính sách. Liệu EURUSD có bị bán quá mức?

Tín Hiệu Bán Quá Mức Của EURUSD: Bất chấp sức mạnh của đồng USD, cặp EURUSD có thể đang bị định giá thấp/bán quá mức dựa trên chênh lệch lợi suất, mặc dù vừa phá vỡ xu hướng tăng kỹ thuật.

Rủi Ro Tài Khóa Tại Pháp Đè Nặng Lên Đồng Euro: Thâm hụt, nợ công cao cùng bất ổn chính trị tại Pháp hiện là những rủi ro chính đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu, kéo đồng euro đi xuống.

ECB Giữ Nguyên Lập Trường: Ngân hàng trung ương duy trì quan điểm trung lập, phát tín hiệu kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất khi mục tiêu lạm phát đã đạt được, và chưa có kế hoạch thay đổi chính sách ngay lập tức.

ECB giữ nguyên lập trường

Các thành viên ECB hôm nay duy trì giọng điệu trung lập rõ rệt, cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất đã kết thúc, đồng thời mô tả trạng thái hiện tại của chính sách tiền tệ là gần mức trung lập. Cả Mārtiņš Kazāks và José Luis Escrivá đều nhấn mạnh rằng mục tiêu lạm phát đã đạt được và các số liệu hiện tại không đòi hỏi phản ứng từ ngân hàng trung ương. Đồng thời, họ lưu ý rằng các sai lệch ngắn hạn khỏi mức 2% sẽ không được coi là lý do để điều chỉnh lãi suất.

Kỳ vọng hiện tại cho thấy sẽ không có khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Những phát biểu này phù hợp với thông điệp chung của ECB trong những tuần gần đây: việc thiếu áp lực lạm phát và sự ổn định kỳ vọng cho phép ngân hàng áp dụng lập trường “chờ đợi và quan sát”, đặc biệt khi rủi ro tăng trưởng kinh tế chưa hiện hữu. Do đó, có thể nói chính sách tiền tệ đang ở giai đoạn củng cố tại mức hiện tại, với xác suất thấp cho cả việc cắt giảm thêm hay quay lại thắt chặt.

Liệu Pháp có tiếp tục là vấn đề với Euro?

Trong bối cảnh khu vực, vấn đề tài khóa của Pháp, được François Villeroy de Galhau đề cập, đặc biệt đáng chú ý. Mặc dù giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP ở mức 0,7% cho năm 2025, nước này đang đối mặt với những thách thức ngân sách nghiêm trọng — thâm hụt đang tiến gần 5,5% GDP, trong khi nợ công ở quanh 116%. Các mức này vượt xa giới hạn của EU (3% và 60%), làm gia tăng căng thẳng trong các cuộc đàm phán sắp tới với Ủy ban châu Âu. Ngoài ra, bất ổn chính trị có thể khiến kinh tế mất tới 0,5 điểm phần trăm tăng trưởng GDP.

Chính những báo cáo tiêu cực liên quan đến Pháp đã kéo đồng euro giảm mạnh trong tuần này, mặc dù sức mạnh của đồng USD cũng là một yếu tố. Trong khi kinh tế châu Âu vẫn ở trong tình trạng khó khăn, như dữ liệu từ Đức cho thấy, có vẻ như EURUSD đang bị bán quá mức, điều mà chênh lệch lợi suất cũng chỉ ra.

Chênh lệch lợi suất cho thấy EURUSD đang bị bán quá mức. Nguồn: xStation5

Tóm lại, ECB phát tín hiệu ổn định chính sách tiền tệ, trong khi rủi ro chuyển sang lĩnh vực tài khóa và chính trị, đặc biệt ở Pháp. Ngân hàng không thấy lý do để hành động chừng nào lạm phát vẫn được kiểm soát, nhưng đồng thời theo dõi sự cân bằng giữa tăng trưởng chậm lại và uy tín tài khóa trong Eurozone.

Phân Tích Kỹ Thuật (EURUSD)

EURUSD đã điều chỉnh xuống dưới mốc 1,16 và mức Fibonacci 61,8% trong phiên hôm qua, báo hiệu sự phá vỡ xu hướng tăng. Tuy nhiên, một đáy thấp hơn trong chuỗi giảm đã có thể được hình thành, do đó không loại trừ khả năng có nhịp hồi lên vùng 1,16–1,1630. Mức Fibonacci 60,0% vẫn là kháng cự quan trọng, nơi đã từng xuất hiện phản ứng giá trước đó.