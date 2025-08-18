Chính phủ Hoa Kỳ đang đàm phán mua lại 10 tỷ USD cổ phần của Intel 💵📌

Intel (INTC.US) đang đàm phán với chính phủ Mỹ về một thỏa thuận tiềm năng, trong đó một phần hoặc toàn bộ gói hỗ trợ 10,9 tỷ USD từ Đạo luật CHIPS sẽ được chuyển đổi thành 10% cổ phần. Gói này có thể được định giá khoảng 10 tỷ USD, biến chính phủ Mỹ trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel. Sáng kiến này diễn ra sau cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và CEO Intel Lip-Bu Tan, trong bối cảnh xuất hiện tranh cãi về mối quan hệ trước đây của Tan với các công ty Trung Quốc. Cổ phiếu Intel đã tăng hơn 8% vào ngày 14/8, nhưng lại giảm 4,70% hôm nay do những bất ổn xoay quanh giao dịch này ngày càng gia tăng.

Khoản đầu tư tiềm năng này được xem là phao cứu sinh cho hoạt động kinh doanh đang gặp khó khăn của Intel và dự án siêu nhà máy chip tại Ohio vốn đã bị trì hoãn, từng được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới. Trước đó, Intel đã nhận 8 tỷ USD trợ cấp cho nhiều nhà máy tại Mỹ dưới thời cựu CEO Pat Gelsinger. Tuy nhiên, CEO hiện tại Lip-Bu Tan lại áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, làm chậm tiến độ xây dựng và gắn việc mở rộng nhà máy với nhu cầu thực tế.