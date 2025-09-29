Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa: Điều gì sẽ xảy ra và ai bị ảnh hưởng?

Chiều nay, các lãnh đạo Quốc hội sẽ gặp Tổng thống Mỹ nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa. Việc “shutdown” xảy ra khi các nhà lập pháp không kịp phê duyệt dự luật chi tiêu để tài trợ cho hoạt động liên bang.

Chính phủ đóng cửa là gì?

Mặc dù đôi khi được liên hệ với trần nợ công, nhưng thực chất “shutdown” là vấn đề ủy quyền chi tiêu ngắn hạn: ngân sách vẫn có, nhưng về mặt pháp lý không thể sử dụng vì Quốc hội chưa thông qua dự luật phân bổ ngân sách hoặc nghị quyết tạm thời để duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang.

Với sự chia rẽ sâu sắc giữa hai viện, nguy cơ “shutdown” đã trở thành yếu tố thường xuyên trong các cuộc chiến ngân sách ở Washington. Năm 2018, một bế tắc trong nhiệm kỳ đầu của Trump dẫn đến việc chính phủ đóng cửa 34 ngày – dài nhất trong lịch sử hiện đại. Khi đó, khoảng 800.000 trong tổng số 2,1 triệu nhân viên liên bang phải nghỉ không lương, gây ra sự bất ổn lớn, chiếm từ 1/4 đến 1/3 lực lượng lao động công.

Nếu không đạt được thỏa thuận, nhiều lĩnh vực và cơ quan liên bang sẽ ngừng nhận tài trợ, buộc phải tạm dừng hoặc đóng cửa tất cả các hoạt động không thiết yếu. Lần này, tác động thậm chí có thể nghiêm trọng hơn. Nhà Trắng đã cảnh báo có thể sa thải vĩnh viễn trong trường hợp “shutdown.”

Nguyên nhân bế tắc lần này

Năm tài khóa mới của chính phủ bắt đầu vào ngày 1/10 và Quốc hội vẫn chưa đạt thỏa thuận về dự luật chi tiêu tạm thời.

Donald Trump đã hủy các cuộc đàm phán với lãnh đạo Quốc hội Đảng Dân chủ, cho rằng một cuộc gặp không chính thức sẽ không “hiệu quả” và coi các yêu cầu của họ là “không nghiêm túc.” Động thái này khiến phe Dân chủ tức giận. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries đổ lỗi cho Tổng thống và Đảng Cộng hòa (hiện kiểm soát cả hai viện) về nguy cơ “shutdown.”

Đảng Dân chủ đang yêu cầu gia hạn các khoản trợ cấp giới hạn chi phí bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), vốn sắp hết hạn. Đây là một trong những biện pháp nằm trong gói cắt giảm Medicaid được thông qua đầu năm nay trong dự luật One Big Beautiful Bill của Trump.

Điều gì xảy ra khi chính phủ đóng cửa?

Trong số những hậu quả chính của việc đóng cửa chính phủ là:

Tạm dừng các hoạt động được coi là “không thiết yếu.”

Khoảng 800.000 nhân viên liên bang có thể phải nghỉ việc không lương hoặc làm việc không lương cho đến khi bế tắc được giải quyết.

Các dịch vụ thiết yếu như an ninh quốc gia, kiểm soát không lưu, hoạt động quân sự, thanh toán nợ và an sinh xã hội vẫn tiếp tục.

Công viên quốc gia, bảo tàng, văn phòng hành chính và các thủ tục như xin visa hay giấy phép có thể bị đình trệ hoặc hoãn.

Tác động đến thị trường tài chính

Cho đến nay, thị trường hầu như chưa phản ứng mạnh trước nguy cơ chính phủ đóng cửa ngày 1/10, dù rủi ro tăng lên từng ngày.

Theo Polymarket: 72% khả năng chính phủ sẽ “shutdown” trước 31/12 vì thiếu thỏa thuận ngân sách, 67% khả năng “shutdown” xảy ra ngay ngày 1/10.

Tác động lớn nhất đối với thị trường là việc đình chỉ công bố dữ liệu kinh tế. Nghĩa là từ sáng thứ Tư, sẽ không có báo cáo mới nào được phát hành, bao gồm cả báo cáo tỷ lệ thất nghiệp hay số liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 9.

Mặc dù ảnh hưởng vượt xa thị trường tài chính, tác động ban đầu đến giá cổ phiếu có thể không đáng kể – tùy thuộc vào thời gian kéo dài. Lịch sử cho thấy từ năm 1975, với những lần “shutdown” kéo dài trên 3 ngày, chỉ số S&P 500 trung bình tăng 1,7% trong 50 ngày sau đó, với biến động thấp. Tính tất cả các lần “shutdown” bất kể độ dài, mức tăng trung bình là 2,2%.

Đồng USD hiện vẫn là tài sản chịu nhiều áp lực nhất – điều đã lặp lại trong năm nay mỗi khi xảy ra sự kiện chính trị – do bất ổn. Sáng nay, USD tiếp tục suy yếu trước thềm cuộc gặp giữa các lãnh đạo Quốc hội và Tổng thống Donald Trump.

Performance of the S&P 500 during Government Shutdowns: Source: XTB

Cho đến nay, đồng USD một lần nữa là tài sản chịu áp lực lớn nhất — điều đã lặp lại trong suốt năm nay mỗi khi xảy ra các biến cố chính trị — do yếu tố bất ổn. Sáng nay, đồng bạc xanh tiếp tục diễn biến tương tự trước thềm cuộc gặp giữa các lãnh đạo Quốc hội Mỹ và Tổng thống Donald Trump.

Diễn biến giá vàng

Đồng USD yếu đã mang lại thêm lực hỗ trợ cho vàng, bên cạnh đà tăng kéo dài suốt năm qua nhờ các gói kích thích tiền tệ và tài khóa, kỳ vọng lạm phát, những chỉ trích của Trump nhằm vào tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cũng như nhu cầu mua ròng từ các ngân hàng trung ương do Trung Quốc dẫn đầu.

Kể từ năm 1975, giá vàng trung bình tăng 3% trong 50 ngày sau một lần chính phủ Mỹ đóng cửa.

Performance of the gold during Government Shutdowns: Source: XTB

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng 45%. Giá hiện đang trên đà khép lại quý tăng thứ ba liên tiếp, với lượng nắm giữ vàng trong các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng lên mức cao nhất kể từ năm 2022.



Biểu đồ Gold, khung D1. Nguồn: Xstation