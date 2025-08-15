CHN.cash phản ứng sau khi số liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc yếu hơn dự kiến 📌

Hợp đồng tương lai chỉ số Trung Quốc giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến, nhưng lực mua quay trở lại đã hạn chế một phần đà giảm, nhờ tâm lý lạc quan trên thị trường toàn cầu và kỳ vọng về sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ cho nền kinh tế Trung Quốc. Đáng chú ý, dù dữ liệu nhìn chung kém khả quan (tỷ lệ thất nghiệp tăng), doanh số bán lẻ vẫn ở mức tương đối ổn định.

Trong tháng 7, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 3,7% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 4,6% và mức 4,8% của tháng trước. Sản xuất công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng 6% và giảm so với mức 6,8% của tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5,2%, so với mức 5% của tháng 6 và cao hơn dự báo 5,1%. Đầu tư tài sản cố định ở khu vực thành thị tăng 1,6% so với cùng kỳ, so với kỳ vọng 2,6% và mức 2,7% của tháng trước.

Kết quả kinh doanh mới công bố của JD.com chưa đủ để duy trì tâm lý lạc quan quanh “ông lớn” thương mại điện tử Trung Quốc, trong khi Alibaba sẽ công bố báo cáo thu nhập hôm nay, chỉ vài giờ trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Quỹ phòng hộ Bridgewater Associates của Ray Dalio đã bán toàn bộ cổ phiếu Trung Quốc và các vị thế ở hai quỹ ETF Trung Quốc — tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ USD — trong quý 2.

Chỉ báo tín dụng của Trung Quốc đã tăng kể từ khoảng tháng 11/2024, hỗ trợ nhu cầu với tài sản Trung Quốc và cho thấy tiềm năng cải thiện bền vững hơn của điều kiện kinh tế trong nước.



Nguồn: MicroMacro, Bloomberg Finance L.P.

Chỉ số CHN.cash (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai Hang Seng (CHN.cash) đang cố gắng phục hồi sau khi áp lực bán xuất hiện quanh mốc 9.300 điểm, khu vực từng nhiều lần kích hoạt lực bán trong quá khứ. Các chỉ số Trung Quốc gần đây vừa ghi nhận mức đóng cửa tuần tốt nhất trong 7 tháng.

Nguồn: xStation5