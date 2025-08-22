CHN.cash tăng vọt 2,5%, test lại mức đỉnh trong năm nay 📈

Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc đang tăng nhờ làn sóng lạc quan trên thị trường toàn cầu, sự suy yếu của đồng đô la Mỹ (yếu tố thúc đẩy sự quan tâm tới các thị trường mới nổi), đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, cùng với bức tranh tích cực về dòng vốn chảy vào. Cổ phiếu của tập đoàn sản xuất chip khổng lồ SMIC đã tăng gần 10% trên sàn giao dịch Trung Quốc hôm nay; đồng thời, sự quan tâm cũng đang gia tăng đối với các công ty Trung Quốc thử nghiệm ứng dụng AI.

Điểm đáng chú ý là quan hệ Mỹ – Trung dường như đang cân bằng hơn, khiến các nhà đầu tư hiện tại nhìn nhận rủi ro địa chính trị ở mức “hạn chế”. Các chứng chỉ lưu ký (ADR) của doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng đang có diễn biến tích cực; cổ phiếu Alibaba (BABA.US) và Baidu (BIDU.US) đều tăng hơn 4%, trong khi không lâu trước đây, nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về khả năng bị hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch Mỹ.

CHN.cash (khung D1)

Nguồn: xStation5