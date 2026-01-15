Chủ sở hữu của Cartier và IWC công bố kết quả kinh doanh 💡Các nhà đầu tư sẽ quan tâm điều gì trong năm 2026❓

Richemont (CFR.CH) – tập đoàn hàng xa xỉ của Thụy Sĩ (các thương hiệu trang sức như Cartier, Van Cleef & Arpels, cùng các hãng đồng hồ như IWC, Jaeger-LeCoultre và Vacheron Constantin) – một lần nữa khẳng định vị thế kinh doanh của mình khi bất ngờ công bố kết quả vượt kỳ vọng cho giai đoạn tháng 9–12/2025. Doanh thu trong kỳ đạt 6,4 tỷ EUR, tăng 11% theo tỷ giá cố định, cao hơn đáng kể so với dự báo của giới phân tích chỉ 7,4%. Kết quả tích cực này đến từ nhu cầu mạnh mẽ đối với trang sức trên toàn cầu và sự phục hồi kinh tế tiếp diễn tại Trung Quốc – thị trường lớn thứ hai của Richemont và là “người dẫn dắt xu hướng” trong ngành hàng xa xỉ (Trung Quốc chiếm dưới 20% tổng doanh thu của tập đoàn).

Cần nhắc lại rằng trong những năm gần đây, Trung Quốc là động lực tăng trưởng chính của thị trường xa xỉ, nhưng hiện đang đối mặt với khủng hoảng bất động sản và sự suy yếu trong chi tiêu không thiết yếu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận hiện đang làm giảm bớt sự lạc quan xung quanh công ty. Theo các nhà phân tích của Deutsche Bank, sự kết hợp giữa giá vàng ở mức kỷ lục và đồng franc Thụy Sĩ mạnh nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, qua đó có thể gây áp lực lên dự báo lợi nhuận của tập đoàn trong năm tài chính tới, nếu không được bù đắp bằng các đợt tăng giá bán tiếp theo. Câu hỏi đặt ra là điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến người tiêu dùng. Về lý thuyết, phản ứng thông thường trước việc tăng giá là tiêu cực. Tuy nhiên, với Richemont – hoạt động trong phân khúc siêu cao cấp – giá cao thường được xem là biểu tượng của sự xa xỉ, không nhất thiết làm giảm nhu cầu. Thậm chí, theo nghịch lý hiệu ứng Veblen trong kinh tế học, giá cao hơn đôi khi còn làm tăng sức hấp dẫn của sản phẩm.

Kết quả chính so với dự báo

Doanh thu theo tỷ giá cố định: +11% (dự báo +7,47%)

Doanh thu mảng trang sức theo tỷ giá cố định: +14% (dự báo +9,47%)

Doanh thu mảng đồng hồ chuyên biệt theo tỷ giá cố định: +7% (dự báo −0,12%)

Doanh thu châu Âu theo tỷ giá cố định: +8% (dự báo +5,25%)

Doanh thu châu Mỹ theo tỷ giá cố định: +14% (dự báo +9,83%)

Doanh thu châu Á–Thái Bình Dương theo tỷ giá cố định: +6% (dự báo +4,8%)

Doanh thu Trung Đông & châu Phi theo tỷ giá cố định: +20% (dự báo +14%)

Doanh thu Nhật Bản theo tỷ giá cố định: +17% (dự báo +8,36%)

Doanh thu bán lẻ theo tỷ giá cố định: +12% (dự báo +7,5%)

Tổng doanh thu: 6,40 tỷ EUR (dự báo 6,25 tỷ EUR)

Doanh thu trang sức: 4,79 tỷ EUR (dự báo 4,68 tỷ EUR)

Doanh thu đồng hồ chuyên biệt: 872 triệu EUR (dự báo 802,2 triệu EUR)

Doanh thu châu Âu: 1,55 tỷ EUR (dự báo 1,53 tỷ EUR)

Doanh thu châu Á–TBD: 1,87 tỷ EUR (dự báo 1,88 tỷ EUR)

Doanh thu châu Mỹ: 1,74 tỷ EUR (dự báo 1,72 tỷ EUR)

Doanh thu Nhật Bản: 632 triệu EUR (dự báo 590,9 triệu EUR)

Doanh thu Trung Đông & châu Phi: 607 triệu EUR (dự báo 587,5 triệu EUR)

Doanh thu bán lẻ: 4,60 tỷ EUR (dự báo 4,55 tỷ EUR)

Báo cáo tài chính của Richemont cung cấp những tín hiệu đầu tiên về nhu cầu hàng xa xỉ trong năm 2026. LVMH sẽ công bố kết quả thường niên vào cuối tháng này, tiếp theo là Hermès và Kering (chủ sở hữu Gucci) vào tháng 2.

Cổ phiếu của công ty vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn, bất chấp mức giảm mạnh trong phiên hôm nay. Về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ quan trọng vẫn là EMA 50 ngày (đường màu xanh trên biểu đồ), mức mà phe bán chưa kiểm định lại trong gần 6 tháng.

Nguồn: xStation