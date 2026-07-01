Hôm nay đánh dấu sự kiện quan trọng nhất trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế ECB tại Sintra (Bồ Đào Nha). Trong phiên thảo luận, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người gần đây được biết đến với lập trường khá "diều hâu", đã có những phát biểu đáng chú ý. Tuy nhiên, ông vẫn là một ẩn số lớn đối với thị trường. Những bình luận của Warsh, kết hợp với các dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn kỳ vọng, không chỉ khiến đồng USD suy yếu mà còn thắp lại hy vọng cho các nhà đầu tư trên thị trường vàng. Giá vàng không chỉ quay trở lại trên 4.000 USD/ounce mà còn kiểm định mốc 4.100 USD/ounce.

Những điểm chính từ bài phát biểu của Kevin Warsh

Sự kết thúc của "forward guidance": Warsh chính thức từ bỏ truyền thống của các đời Chủ tịch Fed trước đây. Fed sẽ không còn đưa ra tín hiệu rõ ràng về hướng đi của lãi suất trong tương lai. Nhà đầu tư sẽ phải dựa vào các dữ liệu kinh tế thực tế. Warsh cũng bày tỏ sự đồng tình mạnh mẽ với Chủ tịch ECB Christine Lagarde về quan điểm này.

Kiên quyết chống lạm phát: Warsh tuyên bố thẳng thắn: "Chúng tôi muốn đạt được sự ổn định về giá." Ông nhấn mạnh rằng nếu ai kỳ vọng Fed sẽ chấp nhận mức lạm phát cao hơn 2% thì sẽ phải thất vọng. Theo ông, mặt bằng giá hiện nay vẫn còn quá cao. Đây vẫn là quan điểm mang màu sắc khá "diều hâu".

Lạc quan hơn và kỳ vọng lạm phát giảm: Chủ tịch Fed cho biết trong 4 tuần đầu tiên trên cương vị mới, kỳ vọng lạm phát cũng như các rủi ro liên quan đến lạm phát đã giảm xuống. Ông cũng nhấn mạnh rằng lợi suất trái phiếu và mức độ biến động của thị trường đều đã giảm, mang lại thêm hy vọng cho các nhà đầu tư vàng.

"Cuộc tranh luận gia đình" vào tháng 7: Warsh cho biết cuộc họp FOMC tiếp theo (sau khoảng 4 tuần nữa) sẽ có nhiều tranh luận gay gắt. Ông từ chối bình luận liệu đợt tăng lạm phát hiện nay do xung đột với Iran có chỉ mang tính tạm thời hay không.

Thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed (QT): Warsh tái khẳng định quan điểm "diều hâu" quen thuộc khi cho rằng bảng cân đối kế toán của Fed cần được thu hẹp vì quy mô hiện tại đã "tiệm cận chính sách tài khóa" và chủ yếu góp phần đẩy giá tài sản lên cao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quá trình này sẽ được thực hiện một cách thận trọng và minh bạch. Đây là thông tin có phần bất lợi đối với thị trường chứng khoán.

Fed vẫn hoàn toàn độc lập: Ông khẳng định rằng bất chấp các phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ (bao gồm vụ việc liên quan đến Lisa Cook), Fed vẫn sẽ duy trì sự độc lập tuyệt đối và tiếp tục thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.

Lạc quan về AI: Warsh cho rằng Mỹ sẽ là quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, dù AI có thể làm gia tăng lạm phát trong ngắn hạn do nhu cầu linh kiện tăng cao, nhưng về dài hạn, năng suất lao động cao hơn sẽ có thể thay đổi hoàn toàn cách thức điều hành chính sách tiền tệ.

Warsh có đang hạ nhiệt tâm lý thị trường?

Có thể nói theo cách phân tích rằng: vừa có, vừa không. Warsh đang đóng vai trò của một "trọng tài khách quan", điều mà thị trường đón nhận khá tích cực. Sau cuộc họp đầu tiên của ông vào tháng 6, Phố Wall từng lo ngại Warsh sẽ là một "siêu diều hâu", sẵn sàng nâng lãi suất mạnh để phản ứng với cuộc xung đột Iran. Tuy nhiên, tại Sintra, Warsh không làm giọng điệu trở nên cứng rắn hơn. Mặc dù vẫn khẳng định mục tiêu lạm phát là 2%, ông cũng đồng thời gửi đi một số tín hiệu giúp thị trường yên tâm hơn:

Thừa nhận rằng áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát đã giảm nhẹ trong tháng vừa qua.

Đánh giá tích cực về việc lợi suất trái phiếu đang giảm.

Việc từ bỏ forward guidance giúp thị trường không còn lo ngại Fed sẽ báo trước cả một chu kỳ tăng lãi suất.

Điều này đồng nghĩa với việc thị trường không còn cảm thấy nguy cơ Fed sẽ ngay lập tức chuyển sang lập trường cực kỳ "diều hâu", qua đó kết hợp với các dữ liệu kinh tế mới công bố đã tạo động lực khiến USD suy yếu và các tài sản rủi ro tăng giá.

EUR/USD trở lại mốc 1,14 và vàng bùng nổ lên 4.100 USD?

Song song với bài phát biểu của Warsh, thị trường cũng đón nhận số liệu ISM Manufacturing của Mỹ, qua đó giải thích khá rõ những biến động lớn trên thị trường:

ISM yếu hơn và chỉ số giá giảm mạnh: Chỉ số ISM sản xuất giảm xuống 53,3 (dự báo 53,9), trong khi đơn đặt hàng mới cũng thấp hơn kỳ vọng. Đáng chú ý nhất là ISM Prices Paid giảm mạnh xuống 73 (từ 82,1 trước đó, dự báo 77,5).

Phản ứng của EUR/USD (tiến về 1,14): Khi chỉ số giá của Mỹ giảm mạnh và Warsh cho rằng rủi ro lạm phát đang giảm bớt, nhà đầu tư kết luận rằng Fed sẽ không cần phải vội vàng tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm kéo theo USD suy yếu, qua đó đẩy EUR/USD tăng lên.

Vàng tăng mạnh trở lại vùng 4.100 USD: Giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi một "tổ hợp hoàn hảo": Yếu tố địa chính trị: Xung đột với Iran vẫn tiếp diễn và những phát biểu từ J.D. Vance cũng như Nhà Trắng cho thấy vẫn còn nhiều bất định, tiếp tục duy trì nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. USD yếu và lợi suất giảm: Dữ liệu ISM làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục "diều hâu", trong khi Warsh cũng không đe dọa nâng lãi suất, khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm xuống. Không còn forward guidance: Khi Fed không còn định hướng thị trường như trước, mức độ bất định tăng lên — và vàng luôn hưởng lợi từ sự bất định. Việc giá quay trở lại vùng 4.100 USD phản ánh cả sức mạnh về mặt kỹ thuật lẫn yếu tố cơ bản của kim loại quý dưới thời Chủ tịch Fed mới.



Giá vàng bắt đầu phiên hôm nay bằng việc giảm xuống dưới 4.000 USD, tuy nhiên trong nhiều ngày gần đây có thể thấy khu vực này đang trở thành một vùng hỗ trợ ngày càng vững chắc. Hiện tại, vàng đã quay trở lại phía trên mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Cũng cần lưu ý rằng vào tháng 11/2025, vùng 4.000 USD đã nhiều lần được kiểm định. Nếu kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất thực sự tiếp tục giảm (dù thị trường hiện vẫn đang định giá hơn một lần tăng lãi suất từ nay đến cuối năm), vàng hoàn toàn có cơ hội bước vào một nhịp phục hồi đáng kể. Trong khi đó, EUR/USD cũng đang hồi phục nhưng vẫn giao dịch dưới mốc 1,14. Nguồn: xStation5.