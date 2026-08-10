Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần vừa qua chứng kiến tâm lý trên các thị trường tài chính cải thiện rõ rệt. Dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu hơn kỳ vọng, đặc biệt là báo cáo NFP, đã làm giảm áp lực đối với Fed trong việc tăng lãi suất. Bên cạnh đó, xuất hiện những dấu hiệu cho thấy eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại, dù mức độ bất định vẫn là yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư trên thị trường năng lượng. Trong tuần này, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ, doanh số bán lẻ và các báo cáo quan trọng về hàng hóa. Do đó, nhà đầu tư sẽ cần đặc biệt theo dõi các sản phẩm như US500 (hợp đồng tương lai S&P 500), GOLD và OIL (dầu Brent).

US500 (Hợp đồng tương lai S&P 500)

Chỉ số S&P 500 của Mỹ kết thúc tuần trước gần mức đỉnh lịch sử. Bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng duy trì đà bứt phá này sẽ là báo cáo lạm phát CPI tháng 7 của Mỹ vào thứ Tư. Áp lực giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ nhiệt. Lạm phát lõi được dự báo giảm xuống 2,4% YoY, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, trong khi CPI toàn phần được kỳ vọng ở khoảng 3,3% - 3,4% YoY. Đến thứ Năm, thị trường sẽ đón nhận chỉ số PPI, trước khi dữ liệu doanh số bán lẻ được công bố vào thứ Sáu, với kỳ vọng giảm 0,5% MoM. Cùng ngày, các báo cáo SEC 13F cũng sẽ được công bố, cung cấp thông tin về danh mục đầu tư của các quỹ. Nếu xu hướng giảm phát tiếp tục được xác nhận trong khi nền kinh tế Mỹ không rơi vào tình trạng hạ cánh cứng, thị trường sẽ có thêm dư địa để duy trì xu hướng tăng trên Phố Wall.

GOLD

Giá vàng ghi nhận đà phục hồi mạnh trong tuần trước nhờ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Trong tuần này, các yếu tố chính có khả năng thúc đẩy biến động của kim loại quý sẽ là báo cáo CPI, PPI và các bài phát biểu của các quan chức Fed vào thứ Năm, trong đó có Tom Barkin và Beth Hammack. Nếu lạm phát lõi CPI giảm xuống khoảng 2,4% YoY, lãi suất thực sẽ có xu hướng giảm. Xét trên góc độ phân tích liên thị trường, đây là yếu tố thuận lợi cho triển vọng giá vàng và có thể mở ra cơ hội để vàng tiếp tục kiểm định và phá vỡ các vùng kháng cự quan trọng. Ngược lại, một giọng điệu diều hâu (hawkish) từ các quan chức Fed vẫn là rủi ro đối với kim loại quý. Mặc dù vàng gần đây đã không còn phản ứng quá mạnh trước sự gia tăng của giá dầu, nhưng bất kỳ diễn biến mới nào tại Trung Đông vẫn có thể tác động đáng kể đến giá vàng.

OIL (Dầu Brent)

Giá dầu bước vào tuần mới với mức độ biến động cao khi thị trường chờ đợi những diễn biến tiếp theo liên quan đến tình hình địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Xét về các yếu tố cơ bản của kinh tế vĩ mô, thị trường đang phân tích những dữ liệu PPI và CPI mới nhất của Trung Quốc, cho thấy nhu cầu tại nền kinh tế lớn của châu Á vẫn suy yếu. Vào thứ Tư, báo cáo hàng tháng của IEA và OPEC sẽ được công bố. Các báo cáo này sẽ cung cấp những dự báo mới nhất về cán cân cung - cầu trong các quý tới, đồng thời cho thấy liệu thị trường nhiên liệu có thực sự thắt chặt như mức chênh lệch cao giữa giá dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế đang phản ánh hay không. Nếu các tổ chức này tiếp tục hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu, thị trường dầu có thể chịu thêm áp lực giảm trong thời gian tới.