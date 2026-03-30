Chủ tịch FED phát tín hiệu kiên trì, nhưng rủi ro lạm phát đang gia tăng

Trong bài phát biểu hôm nay, Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng Fed đang áp dụng phương tiếp cận "chờ và xem" (wait-and-see), đồng thời giám sát chặt chẽ các diễn biến trên đấu trường quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và những cú sốc giá dầu hệ lụy, sẽ tác động thế nào đến lạm phát và sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Đây không đơn thuần là sự lặp lại của các tuyên bố trước đó. Thông điệp đưa ra hôm nay mang tính quyết đoán hơn, làm nổi bật nỗ lực cân bằng của Fed giữa việc sẵn sàng phản ứng và duy trì sự bình tĩnh trong chính sách tiền tệ. Ông Powell lưu ý rằng Fed sẵn sàng phớt lờ những cú sốc giá ngắn hạn vì các công cụ chính sách tiền tệ thường có độ trễ và không thể theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của giá năng lượng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sự kiên nhẫn cũng có giới hạn: nếu đà tăng giá bắt đầu gây ra tác động kéo dài lên kỳ vọng lạm phát của công chúng, Ngân hàng Trung ương sẽ không thể tiếp tục giữ thái độ bị động.

Bên cạnh đó, ông Powell cũng trực tiếp đề cập đến thị trường tài chính khi lưu ý rằng dù kỳ vọng lạm phát về cơ bản vẫn đang được kiểm soát, Fed vẫn sẵn sàng phản ứng trước các dữ liệu kinh tế vĩ mô và tín hiệu từ thị trường lao động. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc mặc dù hiện tại Ngân hàng Trung ương chưa phát đi tín hiệu thay đổi lãi suất, nhưng bất kỳ báo cáo nào cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng hoặc điều kiện thị trường lao động xấu đi đều có thể nhanh chóng làm thay đổi chiến lược chính sách tiền tệ. Đối với thị trường, đây là thông tin cực kỳ quan trọng: Fed không hề đóng cánh cửa đối với một phản ứng thắt chặt hơn hoặc nới lỏng hơn tùy thuộc vào dữ liệu thực tế - yếu tố trực tiếp tác động đến định giá tài sản và tâm lý nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ cuộc họp, ông cũng hướng sự chú ý đến lĩnh vực tín dụng tư nhân và những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính. Ông nhấn mạnh rằng Ngân hàng Trung ương đang giám sát chặt chẽ phân khúc này, nhưng hiện tại chưa ghi nhận các dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa hệ thống trên diện rộng. Thông điệp này nên được hiểu là một yếu tố giúp xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về các vấn đề tiềm tàng trong lĩnh vực tài chính, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị và áp lực lạm phát vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường.

Nhìn chung, thông điệp của Powell mang tính chừng mực và thận trọng. Việc thiếu vắng bất kỳ cam kết ngay lập tức nào về việc thay đổi lãi suất, kết hợp với trọng tâm giám sát thị trường lao động và lạm phát, cho thấy các hành động của Fed đang được tính toán kỹ lưỡng và hiệu chỉnh để phù hợp với sự bất ổn toàn cầu. Ngay lập tức, thị trường hợp đồng tương lai đã điều chỉnh một phần kỳ vọng về các động thái lãi suất trong tương lai: tăng xác suất cắt giảm lãi suất vào cuối năm, đồng thời giảm khả năng xảy ra các đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Trên thực tế, toàn bộ các tín hiệu nêu trên đang tác động trực tiếp đến thị trường tài chính trong ngày hôm nay. Tâm lý trên thị trường chứng khoán vẫn cực kỳ nhạy cảm trước các biến động; lợi suất trái phiếu đang phản ứng với các tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ và kỳ vọng lạm phát; trong khi đó, thị trường hàng hóa tiếp tục phản ánh những lo ngại về căng thẳng địa chính trị và hệ lụy từ cuộc chiến tại Iran.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho một giai đoạn nhạy cảm cao độ đối với các dữ liệu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các báo cáo về lạm phát, động lực thị trường lao động và những căng thẳng toàn cầu, vốn là những yếu tố cốt lõi sẽ định hình các quyết định tiếp theo của Fed. Môi trường hiện tại ưu tiên chiến lược đầu tư kỷ luật và đánh giá rủi ro cẩn trọng, nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho những ai có khả năng phản ứng nhanh nhạy trước sự dịch chuyển tín hiệu từ Fed và thị trường quốc tế.