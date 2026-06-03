Laser Photonics vọt 57% ngoài phiên sau tin đồn nhận được hợp đồng từ Quân đội Mỹ

Cổ phiếu Laser Photonics (LASE) đã tăng gần 170% sau khi công ty thông báo rằng hệ thống chống máy bay không người lái Laser Shield Anti-Drone System (LSAD) của họ đã được lựa chọn tham gia một chương trình đánh giá công nghệ quốc phòng của chính phủ Mỹ. Công ty nhấn mạnh rằng điều này không đồng nghĩa với việc được trao hợp đồng hay đơn đặt hàng, mà chỉ là tham gia vào quá trình đánh giá kỹ thuật. Đợt tăng giá cổ phiếu hiện tại dường như mang tính đầu cơ cao, bởi việc tham gia quá trình đánh giá kỹ thuật không đảm bảo rằng công ty sẽ nhận được hợp đồng quốc phòng trong tương lai.

Hệ thống LSAD được lựa chọn thông qua chương trình Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) Vulcan Call for Solutions và nhận được xếp hạng cao nhất trong hạng mục Counter C5ISR-T, bao gồm các công nghệ chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, an ninh mạng, tình báo, giám sát, trinh sát và chỉ thị mục tiêu.

Giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm việc làm việc trực tiếp với các kỹ sư của chính phủ để đánh giá hiệu quả, khả năng mở rộng và mức độ phù hợp của hệ thống đối với các yêu cầu tác chiến quân sự.

Những dự án hoàn thành thành công giai đoạn này có thể được chuyển sang các chương trình nguyên mẫu hoặc nhận nguồn tài trợ cho các thử nghiệm và đánh giá tiếp theo.

CEO Wayne Tupuola cho biết việc được lựa chọn là sự xác nhận cho mức độ sẵn sàng và tính phù hợp trong thực tế của công nghệ vũ khí năng lượng định hướng mà công ty phát triển cho các ứng dụng quân sự.

Bất chấp đà tăng mạnh của cổ phiếu, Laser Photonics vẫn đang ở giai đoạn rất sớm trong quá trình thương mại hóa các công nghệ quốc phòng của mình. Trong năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,3 triệu USD nhưng vẫn báo lỗ ròng 17,5 triệu USD. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ các thương vụ mua lại và nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp, tuy nhiên công ty vẫn chưa có lãi.

Việc giành được các hợp đồng quốc phòng tại Mỹ có thể mất nhiều năm và thường phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, xác thực và chứng nhận khác nhau. Trong khi đó, Laser Photonics vẫn đang chịu áp lực từ Nasdaq về mặt tuân thủ quy định. Vào ngày 22 tháng 5, công ty đã nhận được thông báo không tuân thủ do chậm nộp báo cáo tài chính quý (Mẫu 10-Q cho quý I năm 2026). Laser Photonics có 60 ngày để nộp kế hoạch khắc phục và có thể được gia hạn đến ngày 16 tháng 11 năm 2026 để khôi phục hoàn toàn trạng thái tuân thủ.

Đồng thời, thị trường chống máy bay không người lái tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng khi các loại drone giá rẻ ngày càng xuất hiện phổ biến trên chiến trường hiện đại. Ngày càng có nhiều công ty đầu tư vào các công nghệ phòng thủ bằng laser. AeroVironment đang phát triển hệ thống laser chống drone Locust X3, trong khi Electro Optic Systems (EOS) của Úc đang mở rộng năng lực sản xuất laser năng lượng cao tại Singapore.

Một lợi thế quan trọng của vũ khí laser là chi phí cho mỗi lần đánh chặn thấp hơn rất nhiều so với các loại tên lửa đánh chặn đắt đỏ, khiến các hệ thống vũ khí năng lượng định hướng ngày càng trở nên hấp dẫn đối với khách hàng quân sự trên toàn thế giới.

Cổ phiếu Laser Photonics (LASE.US, D1)

Nguồn: xStation5