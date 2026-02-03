Chứng khoán Ba Lan dẫn đầu đà tăng ở châu Âu 📈W20 tăng 2%

Tâm lý tích cực trở lại đối với thị trường chứng khoán Mỹ, cùng với việc chỉ số USD dần ổn định sau nhịp tăng trước đó, đang tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường chứng khoán Ba Lan. Diễn biến này thể hiện rõ qua nhóm ngân hàng, khi chỉ số WIG-Banks tăng hơn 2,5% trong phiên hôm nay. Đà tăng của chỉ số này cho thấy dòng vốn ngoại đang quay trở lại thị trường Ba Lan với tốc độ nhanh hơn, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư quốc tế.

W20 (khung thời gian D1)

Trên khung thời gian ngày (D1), hợp đồng tương lai WIG20 (W20) đang là chỉ số có hiệu suất tốt nhất tại châu Âu trong ngày, tăng khoảng 2% và vượt lên trên mốc 3.440 điểm. Ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm tại vùng tâm lý 3.500 điểm, nơi có thể xuất hiện áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm trước, WIG20 đã tăng gần 44%, cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn đang rất mạnh mẽ.

Nguồn: xStation5

KGHM (khung thời gian D1)

Đối với từng cổ phiếu, KGHM (KGH.PL) đang hưởng lợi trực tiếp từ đà phục hồi của giá bạc và đồng. Cổ phiếu này đã tăng hơn 20% kể từ đáy ngắn hạn gần nhất và hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức đỉnh lịch sử. Chỉ báo RSI đã hạ nhiệt từ vùng quá mua 80 xuống quanh 57, qua đó mở ra dư địa cho nhịp hồi phục tiếp diễn trong thời gian tới nếu xu hướng tăng của nhóm kim loại cơ bản được duy trì.

Nguồn: xStation5