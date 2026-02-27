Cổ phiếu Dell tăng vọt 12% nhờ AI thúc đẩy doanh thu tăng trưởng 40% 📈

Dell Technologies đã công bố kết quả quý 4 và cả năm tài chính 2026, đạt doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền kỷ lục. Công ty cũng đưa ra dự báo rất tích cực cho năm tài chính 2027, nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng của mảng máy chủ tối ưu hóa AI. Thị trường ngay lập tức phản ứng, với cổ phiếu tăng 12% ngoài phiên.
Kết quả này xác nhận rằng Dell đang ngày càng chuyển mình từ nhà sản xuất PC truyền thống thành nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và giải pháp AI quan trọng. Nhóm Infrastructure Solutions Group (ISG) hiện chịu trách nhiệm phần lớn động lực tăng trưởng của công ty, với doanh thu quý từ máy chủ tối ưu hóa AI tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm trước. Dell báo cáo hơn 64 tỷ USD đơn hàng máy chủ AI trong năm tài chính 2026 và bắt đầu năm tài chính mới với lượng tồn kho 43 tỷ USD, cho thấy khả năng nhìn thấy doanh thu mạnh mẽ trong các quý tới.
Điểm nổi bật từ báo cáo
Cả năm FY2026:
Doanh thu: 113,5 tỷ USD (+19% YoY), kỷ lục công ty
EPS theo GAAP: 8,68 USD (+36% YoY)
EPS phi GAAP: 10,30 USD (+27% YoY)
Dòng tiền hoạt động: 11,2 tỷ USD (kỷ lục)
Vốn trả cổ đông: 7,5 tỷ USD
Tăng cổ tức 20% và mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu thêm 10 tỷ USD
Quý 4 FY2026:
Doanh thu: 33,4 tỷ USD (+39% YoY), vượt kỳ vọng thị trường
EPS theo GAAP: 3,37 USD (+57% YoY)
EPS phi GAAP: 3,89 USD (+45% YoY), vượt đồng thuận
Dòng tiền hoạt động: 4,7 tỷ USD (kỷ lục quý)
Infrastructure Solutions Group (ISG):
Doanh thu cả năm: 60,8 tỷ USD (+40% YoY)
Doanh thu quý: 19,6 tỷ USD (+73% YoY)
Doanh thu máy chủ tối ưu hóa AI Q4: 9,0 tỷ USD (+342% YoY)
Lợi nhuận hoạt động cả năm: 7,1 tỷ USD (+27% YoY)
Client Solutions Group (CSG):
Doanh thu cả năm: 51,0 tỷ USD (+5% YoY)
Doanh thu quý: 13,5 tỷ USD (+14% YoY)
Mảng thương mại: +16% YoY trong Q4
Mảng tiêu dùng: giữ nguyên so với cùng kỳ
Dự báo cho FY2027:
Doanh thu: 138–142 tỷ USD (điểm giữa 140 tỷ USD, +23% YoY)
EPS theo GAAP: 11,52 USD (+33% YoY)
EPS phi GAAP: 12,90 USD (+25% YoY)
Doanh thu máy chủ AI: khoảng 50 tỷ USD (+103% YoY)
Doanh thu Q1 FY2027: 34,7–35,7 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng thị trường
Nhà đầu tư phản ứng tích cực chủ yếu nhờ hướng dẫn tham vọng nhưng đáng tin cậy cho năm tài chính hiện tại, vượt rõ rệt đồng thuận thị trường. Điểm đặc biệt là dự kiến doanh thu máy chủ AI sẽ tăng gấp đôi, đạt khoảng 50 tỷ USD. Dòng tiền mạnh, cổ tức cao hơn và chương trình mua lại cổ phiếu mở rộng càng củng cố định giá của công ty. Kết quả là Dell ngày càng được coi là một trong những người hưởng lợi chính từ làn sóng đầu tư toàn cầu vào cơ sở hạ tầng AI.
Biểu đồ cổ phiếu Dell (khung thời gian D1)
Cổ phiếu Dell tăng gần 12% hôm nay và biểu đồ cho thấy một mô hình tăng tiềm năng, giống hình vai-đầu-vai đảo ngược.
