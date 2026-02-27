Cổ phiếu Dell tăng vọt 12% nhờ AI thúc đẩy doanh thu tăng trưởng 40% 📈

Dell Technologies đã công bố kết quả quý 4 và cả năm tài chính 2026, đạt doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền kỷ lục. Công ty cũng đưa ra dự báo rất tích cực cho năm tài chính 2027, nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng của mảng máy chủ tối ưu hóa AI. Thị trường ngay lập tức phản ứng, với cổ phiếu tăng 12% ngoài phiên.

Kết quả này xác nhận rằng Dell đang ngày càng chuyển mình từ nhà sản xuất PC truyền thống thành nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và giải pháp AI quan trọng. Nhóm Infrastructure Solutions Group (ISG) hiện chịu trách nhiệm phần lớn động lực tăng trưởng của công ty, với doanh thu quý từ máy chủ tối ưu hóa AI tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm trước. Dell báo cáo hơn 64 tỷ USD đơn hàng máy chủ AI trong năm tài chính 2026 và bắt đầu năm tài chính mới với lượng tồn kho 43 tỷ USD, cho thấy khả năng nhìn thấy doanh thu mạnh mẽ trong các quý tới.