Chứng khoán Mỹ phục hồi trong bối cảnh thị trường kim loại quý giảm giá

Sau khi thị trường Phố Wall mở cửa, tâm lý bất định của nhà đầu tư đang gia tăng, dù các chỉ số chính vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể. S&P 500 tăng hơn 0,5%, trong khi Nasdaq tăng khoảng 0,7%. Áp lực bán trên thị trường kim loại quý đang gia tăng, với vàng và bạc mất giá mạnh, cho thấy các tài sản trú ẩn truyền thống đang “ở trong cơn bão” và không còn đóng vai trò bảo toàn vốn trong ngắn hạn. Nhà đầu tư hiện đang chuyển sang đồng USD và các công cụ có tính thanh khoản cao nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh bất ổn về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế vĩ mô trong tương lai.

Một yếu tố có thể góp phần vào sự thay đổi tâm lý đột ngột này là việc bổ nhiệm Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dù đây không phải là nguyên nhân duy nhất của đợt điều chỉnh thị trường hiện tại. Quyết định nhân sự này xuất hiện đúng vào thời điểm thị trường trước đó đã đặt cược mạnh vào kịch bản nới lỏng tiền tệ, khiến thông tin trở thành chất xúc tác cho hoạt động chốt lời. Đồng thời, vẫn còn thiếu sự rõ ràng về định hướng chính sách thực sự của Chủ tịch Fed mới: liệu họ sẽ theo đuổi lập trường thắt chặt hơn hay phù hợp với kỳ vọng của chính quyền Trump, vốn tập trung vào việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Sự bất định xoay quanh các quyết định tương lai của Fed đang hỗ trợ đồng USD và gia tăng áp lực lên các tài sản nhạy cảm với lãi suất. Điều này thể hiện rõ nhất trên thị trường kim loại quý, nơi đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh kể từ thứ Sáu. Vàng và bạc giảm giá do đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu thực tăng, cũng như việc tháo gỡ các vị thế đầu cơ sau giai đoạn tăng giá mạnh trước đó.

Những biến động hiện tại của thị trường phản ánh tâm lý bất an ngày càng lớn và sự chuyển dịch của nhà đầu tư sang chế độ bảo toàn vốn. Đây không phải là một làn sóng tìm đến các tài sản trú ẩn truyền thống, mà là sự quay trở lại có chọn lọc với đồng USD và thanh khoản, trong khi chờ đợi thêm sự rõ ràng về chính sách tiền tệ tương lai và mối quan hệ giữa Fed với chính quyền.

Nguồn: xStation5

Hôm nay, hợp đồng tương lai US500 tăng nhẹ trong phiên. Chất xúc tác cho đà tăng này có thể đến từ việc giải tỏa phần nào sự bất định liên quan đến việc bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới, cùng với sức mạnh của đồng USD và các yếu tố vĩ mô khác. Đường EMA 25 ngắn hạn đang nằm trên EMA 50, và EMA 50 lại nằm trên EMA 100, xác nhận xu hướng tăng hiện tại. Việc giữ được hỗ trợ tại EMA 50 sẽ mang tính then chốt; nếu phá vỡ xuống dưới mức này, thị trường có thể bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cấu trúc các đường trung bình động vẫn cho thấy xu hướng tăng ổn định. Nguồn: xStation5

Tin doanh nghiệp

Oracle (ORCL.US) công bố kế hoạch huy động tới 50 tỷ USD để tài trợ cho việc mở rộng hạ tầng điện toán đám mây và các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khuôn khổ chiến lược này, công ty đã ký một thỏa thuận phân phối cho phép bán tới 20 tỷ USD cổ phiếu ra thị trường và phát hành trái phiếu không do chính phủ bảo lãnh. Cách tiếp cận này giúp Oracle huy động vốn một cách linh hoạt và dần dần, tùy theo nhu cầu đầu tư và điều kiện thị trường. Thông tin này nhận được phản ứng trái chiều: thị trường vừa nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng của mảng đám mây, vừa lo ngại về đòn bẩy tài chính và tác động pha loãng từ việc phát hành lượng lớn cổ phiếu.

Disney (DIS.US) giảm hơn 7% sau khi nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với báo cáo kết quả kinh doanh quý mới nhất. Dù công ty vượt kỳ vọng về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và ghi nhận kết quả tích cực ở mảng công viên giải trí và streaming, doanh thu lại thấp hơn dự báo, trong khi các mảng truyền hình truyền thống và Linear TV vẫn suy yếu. Những lo ngại bổ sung, bao gồm tranh chấp phân phối với YouTube TV khiến công ty mất nguồn thu đáng kể, cùng với khả năng lợi nhuận các quý tới giảm, đã làm gia tăng bất ổn và dẫn đến đợt bán tháo mạnh cổ phiếu.

Cổ phiếu Perspective Therapeutics (CATX.US) tăng hơn 10% trong ngày hôm nay sau khi công ty công bố đợt chào bán cổ phiếu phổ thông và chứng quyền ra công chúng, với tổng giá trị khoảng 175 triệu USD. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để thúc đẩy phát triển lâm sàng các ứng viên xạ trị, đầu tư vào hạ tầng sản xuất và phục vụ các mục tiêu doanh nghiệp.

Cổ phiếu Palantir (PLTR.US) tăng hơn 2% trong ngày. Sau khi thị trường đóng cửa, công ty sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý, và thị trường một lần nữa kỳ vọng kết quả sẽ vượt dự báo của các nhà phân tích.