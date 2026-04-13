📈 Chứng khoán quay lại sắc xanh nhờ hy vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran 🔍

Hợp đồng tương lai các chỉ số Phố Wall đang phục hồi sau khi có báo cáo từ CBS News, trích dẫn một quan chức chính quyền Mỹ cho biết rằng: “phái đoàn Mỹ vẫn đang duy trì liên lạc với lãnh đạo Iran.”

Mặc dù tâm lý bi quan thể hiện rõ vào đầu phiên, các chỉ số Mỹ đã chuyển sang trạng thái tăng mạnh. Đà tăng được dẫn dắt bởi Russell 2000 (US2000), tăng tới 1%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq tăng khoảng 0,5%. Dow Jones cũng đã xóa hết mức giảm trước đó (US30: +0,1%), vốn bị ảnh hưởng ban đầu bởi đà bán tháo cổ phiếu Goldman Sachs.

Các chỉ số vẫn duy trì đà phục hồi bất chấp lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đang diễn ra. Nguồn: xStation5

Theo CBS, cả hai bên trong xung đột vẫn đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận, và đại diện của quốc gia trung gian là Pakistan đang chờ phản hồi từ Mỹ và Iran về việc nối lại đàm phán hòa bình. Thông tin này được đưa ra ngay sau cuộc họp báo của Donald Trump, trong đó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông sẽ không cho phép “thế giới bị Iran bắt làm con tin.” Trump cũng xác nhận rằng chương trình hạt nhân Iran là điểm tranh chấp chính.

Cùng với đà tăng của thị trường chứng khoán, một nhịp điều chỉnh rõ rệt của đồng USD cũng đang diễn ra. Chỉ số USD trước đó đã xóa hết mức giảm của hai phiên gần nhất vào đầu ngày; tuy nhiên, hy vọng mới về đàm phán hòa bình đã làm suy yếu nhu cầu trú ẩn. Chỉ số “sợ hãi” VIX cũng đang giảm (-2,75%).

Đồng USD quay lại xu hướng giảm sau báo cáo từ CBS. Nguồn: xStation5