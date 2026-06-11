Tin đầu ngày: Cổ phiếu và vàng “sụp đổ” khi Mỹ tiếp tục không kích Iran

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục mở rộng đà giảm từ hôm qua khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran. Nasdaq dẫn đầu đà giảm (US100: -1,6%), tiếp theo là Dow Jones (US30: -1,2%) và S&P 500 (-1%). 🌎 Chiến tranh Mỹ – Iran Trump gia tăng áp lực lên Tehran, cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự sau khi cáo buộc Iran bắn rơi trực thăng Apache của Mỹ tại Eo biển Hormuz

Đồng thời, ông cũng phát tín hiệu sẵn sàng đạt một thỏa thuận hạt nhân “có ý nghĩa”, cho rằng một thỏa thuận đang rất gần - nhưng cáo buộc Iran trì hoãn và nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân 📉🇺🇸 Thị trường cổ phiếu Mỹ Cổ phiếu AI và bán dẫn dẫn đầu đà giảm: Qualcomm (-6,6%), Broadcom (-4,9%), Western Digital (-5,3%), AMD (-4,6%), Nvidia (-2,2%)

Nhóm công nghiệp cũng chịu áp lực bán: Caterpillar (-6%), Honeywell (-3,4%), Boeing (-2,9%)

Super Micro Computer giảm 18% sau khi công bố kế hoạch huy động vốn 7 tỷ USD, bất chấp backlog mảng server AI lên tới 39 tỷ USD — nhà đầu tư chấp nhận nhu cầu nhưng lo ngại pha loãng và biên lợi nhuận

Cracker Barrel tăng mạnh 23% sau kết quả quý 3 chuyển từ lỗ dự kiến sang có lãi, vượt doanh thu, nâng dự báo cả năm, được Wells Fargo nâng hạng và hưởng lợi từ dòng tiền chuyển sang nhóm tiêu dùng phòng thủ 📉🇪🇺 Thị trường cổ phiếu châu Âu Hợp đồng tương lai DAX giảm mạnh nhất châu Âu (DE40: -1,4%), bị kéo xuống bởi SAP (-3,2%) và Siemens (-2,2%)

CAC40 của Pháp (FRA40: -0,95%) và FTSE 100 (UK100: -0,5%) cũng giảm

SMI của Thụy Sĩ là chỉ số “chống chịu” tốt nhất (SUI20: -0,2%) nhờ cơ cấu thiên về nhóm phòng thủ (Healthcare) 🏦 Vĩ mô - Lạm phát & Ngân hàng trung ương CPI Mỹ nhìn chung đúng kỳ vọng: lạm phát tổng thể 0,5% m/m / 4,2% y/y (tăng từ 3,8%), CPI lõi 0,3% m/m / 2,9% y/y — lạm phát dai dẳng làm giảm kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, củng cố quan điểm “cao hơn trong thời gian dài”

Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% như dự báo, nhấn mạnh sự kết hợp kiểu stagflation giữa tăng trưởng yếu và lạm phát dai dẳng; các bước đi tiếp theo vẫn phụ thuộc dữ liệu và mở theo cả hai hướng 🛢️ Hàng hóa Dầu Brent (OIL: +2,2%) tăng nhờ báo cáo EIA mang tính tích cực (giảm tồn kho -7,23 triệu thùng so với kỳ vọng -2,2M) và căng thẳng Mỹ–Iran tiếp diễn; khảo sát Reuters cho thấy sản lượng OPEC giảm xuống mức thấp nhất 20 năm, khoảng ~16,13M thùng/ngày

Vàng phá vỡ hỗ trợ quan trọng tại 4.200 USD/oz (GOLD: -3,3% xuống 4.115 USD); bạc cũng giảm (futures -0,9% xuống 64,80 USD/oz) 🪙 FX Mạnh nhất: euro (EURUSD: +0,15% lên 1,155), bảng Anh (GBPUSD: +0,18%), krone Na Uy (USDNOK: -0,4%)

Yếu nhất: yên Nhật (USDJPY: +0,12%, EURJPY: +0,2%); đô Úc cũng kém tích cực (AUDUSD, AUDNZD: -0,1%) ₿ Crypto Bitcoin +0,5% lên 62.110 USD; Ethereum -0,7% xuống 1.640 USD

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