Tin đầu ngày: “Khoảnh khắc TACO” hỗ trợ đà phục hồi của các chỉ số

Mỹ
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Sau những phiên giảm mạnh gần đây, thị trường cuối cùng cũng có cơ hội hồi phục. Các chỉ số tăng điểm trên diện rộng. Những chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều tăng gần 3%.
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Tin tức quan trọng nhất có lẽ một lần nữa đến từ các phát biểu của Donald Trump. Trong ngày, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ nối lại các cuộc không kích sau đợt leo thang căng thẳng mới nhất, nhưng đến buổi tối ông tuyên bố đã thay đổi quyết định và hủy bỏ kế hoạch tấn công.
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Tuy nhiên, kịch bản này dường như đã được thị trường định giá một phần từ trước, khi cả chứng khoán và dầu mỏ đều không phản ứng đáng kể với những lời đe dọa trước đó trong phiên.
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Oracle đang hỗ trợ định giá toàn ngành dù bản thân cổ phiếu lại giảm. Công ty công bố kết quả quý II với tăng trưởng doanh thu mạnh và lợi nhuận vượt kỳ vọng thị trường, bao gồm cả các mảng trọng yếu như cloud và AI. Tuy nhiên, mức chi tiêu vốn (capex) khổng lồ khiến nhà đầu tư lo ngại và cổ phiếu có lúc giảm tới 11%. Capex lớn là gánh nặng đối với Oracle nhưng lại hỗ trợ thị trường chung; các cổ phiếu bán dẫn quay lại đà tăng nhờ xác nhận rằng các hyperscaler vẫn cam kết tiếp tục đầu tư mạnh.
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Theo các báo cáo từ WSJ, OpenAI có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến giá cả với Anthropic trước thềm IPO.
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SpaceX dự kiến IPO sớm nhất vào ngày mai, và sự đồng thuận của thị trường hiện nghiêng về kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng mạnh ngay khi mở cửa giao dịch.
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Sự lạc quan quanh thương vụ niêm yết đang kéo toàn bộ nhóm cổ phiếu không gian tăng mạnh, trong một số trường hợp lên tới khoảng 10%.
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Dữ liệu PPI trái chiều cùng với những dấu hiệu suy yếu vừa phải của thị trường lao động.
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Lạm phát PPI lõi tăng lên 4,9%, trong khi chỉ số PPI tổng thể tăng lên 6,5%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 229 nghìn.
Châu Âu
Các chỉ số chứng khoán châu Âu kết thúc phiên với mức tăng vừa phải, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp. Chỉ số STOXX 600 tăng khoảng 0,5%.
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ECB đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,25%. Quyết định này đã được thị trường dự báo rộng rãi và phản ánh rủi ro áp lực lạm phát có thể trở nên dai dẳng sau khi giá năng lượng tăng cao.
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Hà Lan đã lựa chọn Hensoldt làm nhà cung cấp thiết bị tác chiến điện tử.
Ngoại hối
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Trên thị trường ngoại hối, đồng AUD và NZD là những đồng tiền mạnh nhất, tăng từ 0,2% đến 0,4% so với các đồng tiền chủ chốt khác.
Hàng hóa
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Dầu thô đang kiểm định mốc 90 USD, giảm gần 5% sau những phát biểu mang tính hạ nhiệt căng thẳng từ Donald Trump.
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Tồn kho khí đốt gia tăng đã đẩy giá đi xuống. NATGAS đang kiểm định mốc 3 USD.
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Vàng (+2%) và bạc (+4%) đồng loạt tăng giá. Việc giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông hàm ý chính sách tiền tệ có thể trở nên ôn hòa hơn, qua đó hỗ trợ nhóm kim loại quý.
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Trong nhóm nông sản, đường là mặt hàng tăng mạnh nhất, hơn 3%, sau khi các dự báo cung cầu mới được công bố trong ngày.
Tiền điện tử
Sự quay trở lại của tâm lý risk-on đang tác động tích cực mạnh mẽ lên thị trường tiền điện tử. Hầu hết các đồng coin đều tăng giá đáng kể.
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Bitcoin tăng 3,5% và quay trở lại vùng 63.000 USD.
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Ethereum tăng hơn 4%, vượt mốc 1.650 USD.
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Solana tăng gần 7% và quay trở lại mức 66 USD.
📆Liệu việc ECB tăng lãi suất có giúp đồng euro mạnh lên?
Tin đầu ngày: Cổ phiếu và vàng “sụp đổ” khi Mỹ tiếp tục không kích Iran
Xung đột tại Iran không nhất thiết sẽ kết thúc
Tin đầu ngày: Làn sóng bán tháo trở lại trên Phố Wall⬇️
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