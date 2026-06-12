Tin đầu ngày: “Khoảnh khắc TACO” hỗ trợ đà phục hồi của các chỉ số

Mỹ

Sau những phiên giảm mạnh gần đây, thị trường cuối cùng cũng có cơ hội hồi phục. Các chỉ số tăng điểm trên diện rộng. Những chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều tăng gần 3%.

Tin tức quan trọng nhất có lẽ một lần nữa đến từ các phát biểu của Donald Trump. Trong ngày, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ nối lại các cuộc không kích sau đợt leo thang căng thẳng mới nhất, nhưng đến buổi tối ông tuyên bố đã thay đổi quyết định và hủy bỏ kế hoạch tấn công.

Tuy nhiên, kịch bản này dường như đã được thị trường định giá một phần từ trước, khi cả chứng khoán và dầu mỏ đều không phản ứng đáng kể với những lời đe dọa trước đó trong phiên.

Oracle đang hỗ trợ định giá toàn ngành dù bản thân cổ phiếu lại giảm. Công ty công bố kết quả quý II với tăng trưởng doanh thu mạnh và lợi nhuận vượt kỳ vọng thị trường, bao gồm cả các mảng trọng yếu như cloud và AI. Tuy nhiên, mức chi tiêu vốn (capex) khổng lồ khiến nhà đầu tư lo ngại và cổ phiếu có lúc giảm tới 11%. Capex lớn là gánh nặng đối với Oracle nhưng lại hỗ trợ thị trường chung; các cổ phiếu bán dẫn quay lại đà tăng nhờ xác nhận rằng các hyperscaler vẫn cam kết tiếp tục đầu tư mạnh.

Theo các báo cáo từ WSJ, OpenAI có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến giá cả với Anthropic trước thềm IPO.

SpaceX dự kiến IPO sớm nhất vào ngày mai, và sự đồng thuận của thị trường hiện nghiêng về kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng mạnh ngay khi mở cửa giao dịch.

Sự lạc quan quanh thương vụ niêm yết đang kéo toàn bộ nhóm cổ phiếu không gian tăng mạnh, trong một số trường hợp lên tới khoảng 10%.

Dữ liệu PPI trái chiều cùng với những dấu hiệu suy yếu vừa phải của thị trường lao động.