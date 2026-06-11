📆Liệu việc ECB tăng lãi suất có giúp đồng euro mạnh lên?

Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp hôm nay gần như là điều chắc chắn và đã được thị trường định giá hoàn toàn. Sự chú ý của nhà đầu tư giờ đây chuyển sang những gì sẽ xảy ra trong các tháng tới. Tuy nhiên, cần có thông điệp rất mạnh mẽ và cụ thể thì đồng euro mới có thể tăng giá đáng kể. Dù hiện tại thị trường đánh giá triển vọng tăng lãi suất ở khu vực đồng euro mạnh hơn ở Mỹ, cặp EURUSD vẫn đang chịu áp lực. Những điểm đáng chú ý trước quyết định hôm nay gồm:

Phe “diều hâu” chiếm ưu thế: Chỉ báo phản ánh giọng điệu của các quan chức ECB (EBCspeak index – thước đo độc quyền của Bloomberg Economics về tâm lý ngân hàng trung ương) đã lên mức cao nhất trong khoảng hai năm rưỡi. Các đại diện ECB như Schnabel và Kazimir đều nhấn mạnh rằng việc tiếp tục thắt chặt chính sách là điều không thể tránh khỏi. Điều đáng lưu ý là ECB lo ngại tình huống tương tự năm 2022 quay trở lại, vì vậy họ có xu hướng hành động sớm và mang tính phòng ngừa.

Áp lực lạm phát lõi: Phe “diều hâu” trong ECB đang được hỗ trợ mạnh bởi số liệu lạm phát lõi tháng 5 tăng lên 2,5% YoY (từ 2,2% trong tháng 4).

Dự báo mới: Thị trường kỳ vọng các dự báo cập nhật của ECB sẽ tiếp tục dựa trên kịch bản hai lần tăng lãi suất trong năm nay. Kịch bản cơ sở hiện tại là tăng vào tháng 6 và một lần nữa vào tháng 9, dù áp lực giá cả ngày càng lớn có thể khiến một số thành viên Hội đồng Thống đốc muốn đẩy lịch tăng lên tháng 7. Nếu ECB phát tín hiệu rõ ràng về tháng 7, EURUSD có thể có thêm một nhịp hồi phục.

Tăng trưởng trì trệ trong nền kinh tế: Dự báo GDP của khu vực đồng euro nhiều khả năng sẽ bị điều chỉnh giảm. Dữ liệu quý I/2026 gây thất vọng khi GDP giảm 0,2%, thay vì tăng 0,1% như kỳ vọng. Bên cạnh đó, các chỉ số PMI cũng cho thấy sự suy yếu rõ rệt của hoạt động kinh tế.

Tại sao một ECB “diều hâu” có thể vẫn không giúp đồng euro tăng?

Hiện tại, tỷ giá EURUSD đang dao động trong vùng 1,1530 - 1,1550. EURUSD có thể tăng nếu Christine Lagarde đưa ra thông điệp mạnh và rõ ràng rằng ECB có thể tăng lãi suất thêm vào tháng 7 nếu tình hình năng lượng không cải thiện. Cần nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất lúc này có thể không cải thiện nhiều tình hình của khu vực đồng euro, bởi lạm phát hiện chủ yếu đến từ giá năng lượng chứ không phải do nền kinh tế quá nóng. Đồng thời, một lần tăng lãi suất cũng khó có thể “đánh chìm” nền kinh tế châu Âu, dù nhiều khả năng cũng sẽ không giúp ích đáng kể cho tăng trưởng.

Quan sát cặp EURUSD hiện nay, có thể thấy tỷ giá đang được định giá khá phù hợp so với chênh lệch lợi suất trái phiếu 2 năm, nhưng mối tương quan trong vài tháng gần đây – đặc biệt là những tuần gần đây – đã suy yếu rõ rệt.

Yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn tới EURUSD hiện nay lại là diễn biến giá năng lượng. EURUSD vẫn duy trì tương đối cao vì giá khí đốt TTF chưa tăng lên mức ba chữ số. Mức 50 EUR/MWh hiện tại là cao nếu so với 2-3 năm gần đây, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng năm 2022.

Mối tương quan giữa EURUSD và giá khí đốt TTF trong ngắn hạn khá mạnh. Hiện tại, có vẻ như EURUSD đang hơi bị định giá thấp so với mức giá khí đốt hiện nay, nhưng đồng thời giá khí đốt vẫn tương đối đắt nếu nhìn từ góc độ của vài tháng gần đây. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Các mức kỹ thuật quan trọng

Nếu thông điệp của ECB hôm nay không mang tính đột phá và cực kỳ “diều hâu” (ví dụ như tuyên bố cứng rắn về chuỗi tăng lãi suất mạnh vào tháng 7 và tháng 9), cặp EURUSD nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc quay đầu giảm.

Hỗ trợ quan trọng: 1,1500. Khu vực này tập trung lượng lớn quyền chọn đáo hạn (chỉ riêng đến thứ Hai đã có khoảng 8,5 tỷ euro), tạo ra hiệu ứng “nam châm” đối với tỷ giá. Nếu phá vỡ vùng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là đáy tháng 3 tại 1,1411.

Kháng cự quan trọng: Để đồng euro lấy lại động lực tăng thực sự, tỷ giá cần đóng cửa trên đường trung bình động 25 ngày (55-DMA), hiện đang hội tụ với vùng kháng cự quanh 1,16, đồng thời trùng với mức Fibonacci retracement 61,8%.

Việc tăng lãi suất và những gợi ý về khả năng có thêm một lần tăng trong năm nay là chưa đủ. Chỉ khi ECB phát tín hiệu rõ ràng về việc tăng lãi suất vào tháng 7 và ám chỉ một chuỗi tăng tiếp theo, tình hình của EURUSD mới có thể thay đổi đáng kể. Vì vậy, sự kiện quan trọng nhất trong lịch hôm nay sẽ là phát biểu của Christine Lagarde cùng với việc công bố các dự báo kinh tế vĩ mô của ECB.