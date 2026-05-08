Cloudflare: kết quả mạnh, triển vọng yếu và phản ứng tiêu cực từ thị trường

Cloudflare đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2026 với các số liệu tài chính rất mạnh, tuy nhiên đồng thời cũng bị lu mờ bởi phản ứng tiêu cực mạnh của thị trường trước những thay đổi trong chiến lược và triển vọng kinh doanh.

Công ty ghi nhận doanh thu khoảng 639.8 triệu USD, tương ứng mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước và vượt rõ ràng kỳ vọng của các nhà phân tích. Lợi nhuận điều chỉnh cũng vượt dự báo ở mức khoảng 0.25 USD/cổ phiếu, cùng với thu nhập hoạt động khoảng 73 triệu USD. Cloudflare cũng tạo ra dòng tiền mạnh, với khoảng 84 triệu USD free cash flow, cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn tạo tiền rất tốt bất chấp việc tiếp tục đầu tư mạnh.

Ở khía cạnh vận hành, đã xuất hiện một số áp lực lên biên lợi nhuận. Gross margin giảm xuống khoảng 72.8%, chủ yếu do chi phí hạ tầng tăng cao và tỷ trọng lưu lượng cũng như dịch vụ liên quan đến các workload mới — bao gồm AI — ngày càng lớn. Đồng thời, công ty vẫn duy trì động lực tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ, đặc biệt ở các hợp đồng doanh nghiệp lớn, nơi cả số lượng khách hàng lẫn giá trị hợp đồng đều tiếp tục tăng nhanh.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đối với tâm lý thị trường đến từ triển vọng quý tiếp theo và quyết định tái cấu trúc lực lượng lao động quy mô lớn. Cloudflare thông báo cắt giảm khoảng 20% nhân sự, tương đương hơn 1,100 nhân viên, giải thích rằng động thái này là một phần của quá trình chuyển đổi sang mô hình vận hành tự động hóa cao và định hướng AI. Công ty mô tả định hướng này là “AI-first”, nơi ngày càng nhiều tác vụ sẽ được xử lý bởi các hệ thống AI dạng agent thay vì lao động con người.

Thị trường phản ứng theo hướng trái chiều. Một mặt là tăng trưởng doanh thu mạnh và khả năng sinh lời hoạt động được cải thiện, nhưng mặt khác các nhà đầu tư lại lo ngại bởi triển vọng tương lai yếu hơn cùng các chi phí tái cấu trúc một lần lên tới hàng chục triệu USD. Kết quả là giới đầu tư tập trung nhiều hơn vào triển vọng tương lai thay vì hiệu quả hiện tại.

Nhìn chung, phản ứng của thị trường là rất tiêu cực, khi các kết quả hiện tại mạnh mẽ bị lấn át bởi triển vọng thận trọng hơn và chương trình tái cấu trúc chi phí quy mô lớn. Cổ phiếu đã giảm tới khoảng 20% trong thời gian ngắn. Các nhà đầu tư ngày càng bắt đầu nhìn nhận Cloudflare như một công ty đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng cao sang giai đoạn tái cấu trúc mô hình kinh doanh, nơi hiệu quả và khả năng sinh lời được ưu tiên hơn tăng trưởng mở rộng đơn thuần.

Nguồn: xStation5