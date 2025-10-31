Cổ phiếu AbbVie gần chạm mức thấp nhất trong 1 tháng sau khi công bố báo cáo thu nhập 📉

AbbVie vượt dự báo lợi nhuận nhưng đang chịu áp lực do doanh số chậm lại trong mảng ung thư học và thẩm mỹ. Cổ phiếu công ty giảm gần 4% trong ngày, xuống mức thấp nhất kể từ 26/9.

Kết quả tài chính:

Lợi nhuận điều chỉnh (EPS): 1,86 USD, cao hơn dự báo của các nhà phân tích là 1,77 USD (theo FactSet).

Doanh thu: 15,7 tỷ USD, vượt dự kiến 15,5 tỷ USD.

Triển vọng: Công ty nâng dự báo lợi nhuận cả năm, thể hiện niềm tin vào hoạt động cốt lõi.

Điểm yếu: Tăng trưởng ở mảng ung thư học và thẩm mỹ (bao gồm Botox và Juvederm) chậm lại và không đạt kỳ vọng của thị trường.

Sự suy yếu trong mảng thẩm mỹ được xem là thước đo tâm lý chi tiêu của người tiêu dùng, cho thấy xu hướng thận trọng hơn trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe mang tính tùy chọn.

Ung thư học: giảm 0,3% còn 1,68 tỷ USD

Thẩm mỹ (Botox, Juvederm): giảm 3,7% còn 1,19 tỷ USD

Trong khi đó, mảng miễn dịch học và thần kinh học đạt mức tăng trưởng hai con số, với doanh thu tăng lần lượt 12% và 20%. Hai loại thuốc chủ lực Skyrizi và Rinvoq tiếp tục vượt kỳ vọng, củng cố vị thế dẫn đầu của AbbVie trong lĩnh vực điều trị bệnh tự miễn. Ngược lại, Humira — từng là thuốc kháng viêm chủ lực — ghi nhận doanh thu giảm 55% còn 993 triệu USD, do cạnh tranh mạnh từ các thuốc sinh học tương tự sau khi mất quyền độc quyền vào năm 2023. Các mảng khác cũng gặp khó khăn. Sự yếu kém trong mảng thẩm mỹ — vốn được xem như chỉ báo cho sức khỏe tiêu dùng — khiến nhà đầu tư lo ngại về xu hướng giảm chi tiêu trong chăm sóc sức khỏe tự chọn. Nhìn chung, kết quả của AbbVie cho thấy công ty đang chuyển đổi thành công, khi danh mục thuốc mới bù đắp sự suy giảm của Humira. Tuy nhiên, sự chững lại trong mảng ung thư học và thẩm mỹ đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường, khiến cổ phiếu giảm mạnh dù công ty đưa ra triển vọng tích cực và tăng cổ tức.

Hiện cổ phiếu đang thấp hơn hơn 10% so với mức cao nhất lịch sử, dưới đường EMA50 nhưng vẫn cao hơn EMA200.

Nguồn: xStation5