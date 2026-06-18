Cổ phiếu Accenture lao dốc sau báo cáo lợi nhuận

Cổ phiếu Accenture giảm khoảng 15% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Mặc dù công ty vượt kỳ vọng thị trường về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và đưa ra triển vọng cả năm tích cực hơn so với dự báo đồng thuận, giá cổ phiếu vẫn lao dốc.

Phản ứng tiêu cực của nhà đầu tư chủ yếu đến từ loạt thương vụ thâu tóm quy mô lớn trong lĩnh vực an ninh mạng (cybersecurity). Hiện tại, thị trường đang có cái nhìn khá bi quan đối với ngành này, khi nhiều nhà đầu tư cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của AI sẽ khiến vai trò của lĩnh vực an ninh mạng dần suy giảm.

Kết quả kinh doanh

Doanh thu đạt 18,7 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng khoảng 18,8 tỷ USD, nhưng vẫn tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

EPS đạt 3,80 USD, vượt dự báo 3,72 USD.

Giá trị đơn hàng mới đạt 19,3 tỷ USD, giảm so với 19,7 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Biên lợi nhuận hoạt động tăng thêm 20 điểm cơ bản, lên 17,0%.

Triển vọng

Công ty hiện dự báo EPS cả năm đạt 13,78–13,90 USD, trong khi kỳ vọng của thị trường là 13,80 USD.

Accenture cũng kỳ vọng doanh thu năm tài chính 2026 sẽ tăng 3–4%.

Dự báo dòng tiền tự do (Free Cash Flow) được giữ nguyên trong khoảng 10,8–11,5 tỷ USD.

Các thương vụ mua lại gây tranh cãi

Điểm thu hút sự chú ý lớn nhất của thị trường chính là các thương vụ M&A được công bố cùng với báo cáo tài chính. Accenture cho biết sẽ mua cổ phần chi phối tại Dragos, đồng thời thâu tóm hoàn toàn runZero và NetRise.

Tổng giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value) của các thương vụ này vào khoảng 4,17 tỷ USD. Dự kiến các giao dịch sẽ hoàn tất vào tháng 8 hoặc tháng 9/2026, sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Ban lãnh đạo Accenture cho rằng các thương vụ này sẽ giúp củng cố vị thế của công ty trong lĩnh vực bảo mật công nghệ vận hành (Operational Technology Security - OT Security). CEO Julie Sweet cho biết việc mua lại các doanh nghiệp này nhằm mở rộng thị phần và tạo ra một động lực tăng trưởng mới cho công ty.

Tuy nhiên, thị trường lại nhìn nhận các thương vụ này theo hướng khác. Nhà đầu tư lo ngại rằng chúng sẽ gây áp lực lên kết quả kinh doanh trong ngắn hạn, đồng thời khiến công ty phải chi tiêu lớn cho một lĩnh vực đang bị đánh giá là thiếu triển vọng tăng trưởng. Bên cạnh đó, khả năng tích hợp các doanh nghiệp mới vào hệ sinh thái hiện tại của Accenture cũng đang bị đặt dấu hỏi.

ACN.US (D1)

Xét trên góc độ định giá, Accenture đã trải qua một giai đoạn không mấy tích cực. Hiện cổ phiếu đang được giao dịch quanh mức định giá từng xuất hiện tại đáy của đợt bán tháo trong giai đoạn thị trường phản ứng với đại dịch COVID-19. So với đỉnh lịch sử, giá trị vốn hóa của công ty đã giảm hơn 70%, riêng trong năm nay đã mất khoảng 40%. Đáng chú ý, lợi nhuận và khả năng sinh lời của doanh nghiệp vẫn chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm đáng kể hay mất đi động lực tăng trưởng. Hiện Accenture đang được giao dịch với P/E khoảng 13 lần và P/S khoảng 1,4 lần. Nguồn: xStation5.