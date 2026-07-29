Kết quả kinh doanh của SK Hynix: Thị trường đã bán tháo quá mức?

Nhà cung cấp bộ nhớ DRAM của Hàn Quốc và đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Micron đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng cực kỳ mạnh, cổ phiếu của công ty vẫn giảm tới 9%.

Các chỉ số chính

Doanh thu: Thị trường kỳ vọng khoảng 84 nghìn tỷ won, nhưng công ty chỉ đạt 79,3 nghìn tỷ won. Dù gây thất vọng, con số này vẫn tăng 257% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận hoạt động: Ban lãnh đạo báo cáo 60,54 nghìn tỷ won, thấp hơn mức kỳ vọng khoảng 64 nghìn tỷ won. Đây vẫn là mức tăng tới 557% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5% so với dự báo đồng thuận.

Biên lợi nhuận: Điểm tích cực rõ ràng nhất đối với nhà đầu tư là biên lợi nhuận hoạt động, khi chỉ tiêu này đúng như kỳ vọng, đạt 76,3% (tăng khoảng 5 điểm phần trăm so với quý trước).

Mặc dù các chỉ số tài chính chính gây thất vọng nhẹ, dữ liệu về doanh số vẫn mang lại nhiều lý do để lạc quan.

Doanh số DRAM và NAND (so với quý trước) tăng từ mức một chữ số cao đến hai chữ số thấp, trong khi giá bán bình quân tăng từ 30% đến 50%, tùy từng phân khúc.

Doanh số SSD dành cho doanh nghiệp tăng gấp đôi so với quý trước.

Phân khúc vừa gây nhiều tranh cãi nhất, vừa được kỳ vọng nhất là HBM4. Theo cam kết từ ban lãnh đạo, công ty hiện vẫn đang ở "chặng cuối" trước khi bước vào sản xuất hàng loạt. Những sự chậm trễ trong phân khúc này đang tạo áp lực rõ rệt lên kết quả kinh doanh cũng như tâm lý thị trường.

Một vấn đề khác mà nhà đầu tư quan tâm là vị thế tiền mặt của công ty, không phải do quy mô mà do việc chưa có kế hoạch hoàn vốn cho cổ đông. Ban lãnh đạo cam kết sẽ công bố kế hoạch phân phối tiền mặt cho cổ đông trước cuối năm, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra chi tiết.

Triển vọng

Đối với quý III, ban lãnh đạo dự báo: Sản lượng DRAM sẽ tăng khoảng 10% QoQ. Sản lượng NAND cũng sẽ tăng ở mức tương tự. Tiến độ sản xuất HBM4 sẽ được đẩy nhanh. Chi tiêu vốn (CAPEX) sẽ không vượt quá 50 nghìn tỷ won. Những định hướng này thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng của thị trường, nhưng vẫn cho thấy áp lực về giá chỉ ở mức vừa phải.

Kết luận

Xét một cách khách quan, kết quả kinh doanh của công ty là tốt, thậm chí rất tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay, "tốt" là chưa đủ.

Một khái niệm quan trọng trong việc định giá các doanh nghiệp tăng trưởng siêu tốc (hyper-growth), trong đó hiện có SK Hynix và Micron, là giá trị cuối cùng (terminal value).

Khi kỳ vọng tăng trưởng lên tới hàng trăm phần trăm cùng mức định giá rất cao, chỉ cần kết quả thấp hơn kỳ vọng một chút cũng có thể khiến giá trị cuối cùng được thị trường định giá giảm đáng kể theo thời gian.

Điều đáng chú ý là cơ chế này không còn giải thích hoàn toàn phản ứng của giá cổ phiếu sau báo cáo kết quả kinh doanh, điều này có thể cho thấy đợt bán tháo lần này mang tính phi lý nhiều hơn.

Nói cách khác, đây có thể là một đợt bán ra chủ yếu xuất phát từ tâm lý và đầu cơ, hơn là do các vấn đề thực sự về hoạt động kinh doanh hay chiến lược của công ty.

Sẽ là quá lạc quan, thậm chí ngây thơ, nếu kỳ vọng công ty có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, mức giá cổ phiếu hiện nay dường như đã phản ánh một lượng rủi ro đáng kể liên quan đến chất lượng các báo cáo lợi nhuận trong tương lai.

Giá cổ phiếu SK Hynix so với kỳ vọng EPS

Quan sát mối tương quan giữa kỳ vọng EPS của thị trường và giá cổ phiếu cho thấy giá hiện đã quay trở về vùng cuối tháng 3/đầu tháng 4, mặc dù lợi nhuận vẫn cao hơn nhiều lần và, ít nhất trong một thời gian nữa, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân.

Góc nhìn kỹ thuật và định giá: