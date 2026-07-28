Pháp thách thức Palantir, thị trường phản ứng tiêu cực

Pháp đã quyết định rằng các giải pháp của Palantir, vốn đang được sử dụng bởi nhiều cơ quan như Cơ quan Tình báo Nội địa Pháp (DGSI), sẽ dần được thay thế trong tương lai bằng các giải pháp nội địa.

PLTR.US (D1)

Đây không phải là yếu tố duy nhất, nhưng là động lực chính khiến cổ phiếu Palantir giảm giá, với mức giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch thứ Ba. Hiện tại, cổ phiếu đã giảm khoảng 40% so với mức đỉnh lịch sử.

Một tiền lệ nguy hiểm

Đối với Palantir, thông tin này gây bất lợi không phải vì chỉ một cơ quan tại Pháp có ý định ngừng sử dụng giải pháp của công ty. Vấn đề về định giá của Palantir đến từ hai khía cạnh:

Thứ nhất, đây là một trong những bước đi quan trọng đầu tiên nhằm hướng tới việc xây dựng sự độc lập về an ninh kỹ thuật số của châu Âu khỏi các giải pháp công nghệ Mỹ. Trường hợp cụ thể giữa Pháp và Palantir cho thấy ngay cả trong những lĩnh vực có "hào kinh tế" (moat) và rào cản gia nhập cực kỳ lớn, chính phủ vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cũng như chi phí để chuyển sang các giải pháp nội địa. Với hình ảnh gây tranh cãi của Palantir cùng chính sách đối ngoại ngày càng ít được tin tưởng của Mỹ, Pháp có thể trở thành quốc gia dẫn đầu trong quá trình thúc đẩy châu Âu giảm phụ thuộc vào các giải pháp của công ty. Nếu kịch bản này xảy ra, tác động đến định giá của Palantir sẽ là rất nghiêm trọng.

Thứ hai, công ty được lựa chọn để thay thế Palantir là ChapsVision, một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh với danh mục giải pháp ấn tượng, dù hiện vẫn kém xa Palantir ở phần lớn các chỉ số tài chính. Nếu ChapsVision có thể cung cấp một giải pháp đáp ứng được tiêu chuẩn của DGSI, điều đó sẽ là tín hiệu rõ ràng rằng mức giá và biên lợi nhuận mà Palantir đang được hưởng có thể không còn hợp lý.

Thêm dầu vào lửa

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đối với Palantir vốn đã rất nhạy cảm. Cleveland Research đã công bố một báo cáo với quan điểm rõ ràng tiêu cực về định giá của công ty, khi cho rằng tâm lý từ các đối tác đang "thấp hơn kỳ vọng".

Ngoài ra, Michael Burry cùng một số nhà phân tích khác tiếp tục đưa ra quan điểm tiêu cực về Palantir, tập trung vào những vấn đề như tốc độ tăng trưởng không bền vững và mức định giá quá cao.

Niềm tin của nhà đầu tư cũng không được cải thiện khi các thành viên ban lãnh đạo công ty bán ra lượng lớn cổ phiếu ngay trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh. Cần lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra và hoạt động bán cổ phiếu nội bộ không phải lúc nào cũng báo hiệu một đợt giảm giá, nhưng nó vẫn đặt ra những câu hỏi đáng chú ý.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Các nhà phân tích tại Oppenheimer và Baird vẫn duy trì quan điểm lạc quan mạnh mẽ đối với triển vọng của công ty.

Bối cảnh thị trường

Tất cả những yếu tố trên đều là tín hiệu bất lợi và đang tác động đáng kể đến giá cổ phiếu. Bên cạnh đó, toàn bộ thị trường hiện vẫn chịu áp lực từ cuộc họp Fed, vốn đã trở thành một yếu tố khó dự đoán kể từ khi K. Warsh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch.

Palantir là một trong những công ty đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi trong tâm lý thị trường do mức định giá cực kỳ cao. Khi các hệ số định giá ở mức như Palantir, ngay cả những điều chỉnh nhỏ trong dự báo tăng trưởng hoặc những kết quả gây thất vọng cũng có thể dẫn đến các đợt bán tháo mạnh, bởi một thay đổi nhỏ trong kỳ vọng hiện tại có thể tác động rất lớn đến giá trị mục tiêu của công ty.

Palantir sẽ công bố kết quả kinh doanh vào ngày 3/8, sau khi thị trường Phố Wall đóng cửa.