Cổ phiếu AI lao dốc 🚩 Dell giảm 11%

Cổ phiếu Dell Technologies giảm hơn 11% trong phiên hôm nay, trong khi các doanh nghiệp hạ tầng AI khác như Micron và Sandisk cũng đồng loạt đi xuống, mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ nói chung vẫn tăng nhẹ. Quy mô của đợt giảm cho thấy nhà đầu tư phản ứng không phải với tâm lý chung của thị trường mà với những lo ngại ngày càng gia tăng về chất lượng và tính bền vững dài hạn của làn sóng đầu tư hạ tầng AI. Là một trong những nhà sản xuất máy chủ AI sử dụng chip Nvidia lớn nhất, Dell nằm trực tiếp trong chuỗi cung ứng AI, khiến định giá của công ty đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng chi tiêu trung tâm dữ liệu của các hyperscaler. Cổ phiếu Dell hiện giao dịch quanh mốc 400 USD, ghi nhận một trong những phiên giảm mạnh nhất trong nhiều quý gần đây.

Nguồn áp lực chính đến từ lo ngại rằng các hyperscaler có thể đã đầu tư quá mức vào hạ tầng AI. Thông tin Meta đang cân nhắc cho thuê công suất huấn luyện và suy luận AI dư thừa cho khách hàng doanh nghiệp đã làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu đối với máy chủ AI có thể chậm lại trong tương lai.

Dell đặc biệt dễ bị ảnh hưởng trong kịch bản này vì công ty sản xuất các máy chủ AI sử dụng chip Nvidia. Bất kỳ sự chững lại nào trong chi tiêu cho hạ tầng AI sẽ tác động không chỉ đến các nhà sản xuất chip mà còn cả các nhà tích hợp hệ thống như Dell.

Giá bộ nhớ tăng tiếp tục là một yếu tố bất lợi khác. Các máy chủ tối ưu cho AI vốn đã có biên lợi nhuận gộp thấp hơn mảng phần cứng truyền thống của Dell, vì vậy chi phí linh kiện tăng sẽ tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận.

Hoạt động bán ra của nội bộ công ty cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường. Trong ba tháng qua, các lãnh đạo nội bộ đã bán khoảng 1,56 tỷ USD cổ phiếu mà hầu như không có giao dịch mua vào đáng kể, đồng thời hai hồ sơ Form 4 mới cũng được công bố vào ngày 14/7.

Đợt bán tháo cổ phiếu Dell dường như chủ yếu xuất phát từ các yếu tố riêng của công ty và ngành. Nhà đầu tư ngày càng đặt câu hỏi liệu những kỳ vọng rất cao đối với hạ tầng AI còn hợp lý hay không sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ về đơn hàng và lượng đơn hàng tồn.

Một rủi ro ngắn hạn khác cũng vừa xuất hiện từ các bản cập nhật Windows 11 gần đây. Microsoft đã tạm dừng triển khai bản cập nhật KB5101650 trên một số thiết bị Dell sau khi xuất hiện các báo cáo về hiện tượng tắt máy bất ngờ, hiệu suất giảm, quá nhiệt và hao pin bất thường.

Nguyên nhân được xác định là xung đột tương thích giữa giao diện USB-C Connection Manager mới của Microsoft và trình điều khiển Intel Innovation Platform Framework, vốn chịu trách nhiệm quản lý năng lượng và nhiệt độ của bộ xử lý.

Microsoft và Dell hiện đang phối hợp khắc phục lỗi, dự kiến sẽ có bản sửa trong vài ngày tới. Mặc dù tác động tài chính có thể không lớn, sự cố này vẫn có thể ảnh hưởng tạm thời đến hình ảnh chất lượng sản phẩm của Dell và làm gia tăng khối lượng công việc hỗ trợ khách hàng.

Nhà đầu tư đang bắt đầu phân biệt rõ giữa tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận. Với Dell, rủi ro lớn nhất là làn sóng bùng nổ máy chủ AI cuối cùng có thể mang lại lợi nhuận thấp hơn và kéo dài ngắn hơn so với kỳ vọng trước đây.

Thị trường PC suy yếu không làm thay đổi câu chuyện AI dài hạn của Dell

Mảng kinh doanh lớn thứ hai của Dell là máy tính cá nhân đang chịu áp lực từ chi phí bộ nhớ và thiết bị lưu trữ gia tăng. Lượng PC xuất xưởng toàn cầu giảm gần 5% so với cùng kỳ trong quý II khi giá linh kiện tăng buộc các nhà sản xuất phải nâng giá bán và khiến khách hàng trì hoãn việc mua sắm. Tuy nhiên, Dell vẫn hoạt động tốt hơn mặt bằng chung của thị trường, trong khi máy chủ AI tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của công ty.

Theo IDC, lượng PC xuất xưởng toàn cầu giảm 4,9% so với cùng kỳ trong quý II/2026 do giá bộ nhớ và thiết bị lưu trữ tăng từ 20% đến 40%.

Chi phí linh kiện tăng khiến giá PC cao hơn, làm suy yếu nhu cầu và khiến nhiều khách hàng trì hoãn kế hoạch mua sắm.

Dell xuất xưởng khoảng 9,3 triệu máy tính trong quý và duy trì 14% thị phần toàn cầu, cho thấy hiệu quả hoạt động vượt trội so với nhiều đối thủ dù thị trường PC suy yếu.

Dell tiếp tục hưởng lợi từ mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng doanh nghiệp và mảng thương mại, giúp công ty mở rộng thị phần ngay cả khi nhu cầu PC tiêu dùng vẫn yếu.

Hạ tầng AI vẫn là động lực tăng trưởng lớn nhất của Dell. Trong quý I tài khóa 2027, doanh thu tăng 88% so với cùng kỳ lên 43,8 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của Phố Wall.

Lợi nhuận ròng tăng 256% lên 3,44 tỷ USD, EPS pha loãng theo GAAP đạt 5,24 USD, EPS điều chỉnh đạt 4,86 USD và dòng tiền tự do đạt khoảng 3,2 tỷ USD.

Doanh thu của nhóm Infrastructure Solutions Group tăng 181% lên 29 tỷ USD, nhờ nhu cầu kỷ lục đối với máy chủ AI và hệ thống lưu trữ doanh nghiệp phục vụ các trung tâm dữ liệu AI.

Nhóm Client Solutions Group, bao gồm mảng PC của Dell, ghi nhận doanh thu 14,6 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ bất chấp thị trường PC toàn cầu suy yếu.

Trên thực tế, Dell hiện đang chịu tác động theo hai hướng khác nhau. Mảng PC truyền thống đối mặt với áp lực từ nhu cầu toàn ngành suy yếu và chi phí linh kiện tăng, trong khi hạ tầng AI vẫn tiếp tục mở rộng với tốc độ đang làm thay đổi đáng kể cấu trúc tài chính của công ty. Câu hỏi quan trọng đối với nhà đầu tư hiện không còn là Dell có được hưởng lợi từ AI hay không, mà là liệu tăng trưởng của máy chủ AI và lợi nhuận hiện nay có đủ bền vững để biện minh cho mức định giá cao hiện tại hay không.

Cổ phiếu Dell (Khung thời gian D1)

Cổ phiếu Dell đang kiểm định vùng biên dưới của xu hướng tăng dài hạn, đồng thời lùi về khu vực mở gap tăng giá ngày 29/5. Định giá vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với cổ phiếu này. Dell hiện giao dịch ở mức khoảng 30–35 lần lợi nhuận dự phóng, cao hơn đáng kể so với các nhà sản xuất PC truyền thống như HP. Mức định giá này phản ánh kỳ vọng rằng chu kỳ đầu tư vào máy chủ AI sẽ kéo dài trong nhiều năm. Bất kỳ sự chậm lại nào trong chi tiêu AI của doanh nghiệp, sự trì hoãn trong nâng cấp hạ tầng hoặc việc giá bộ nhớ tiếp tục tăng đều có thể nhanh chóng gây áp lực lên biên lợi nhuận và làm giảm mức định giá mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cho cổ phiếu.

Nguồn: xStation5