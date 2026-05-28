Cổ phiếu AI này đã tăng 1000% trong 18 tháng 📈 Liệu “định giá thấp” có phải là một cái bẫy chu kỳ?

Micron Technology đã nổi lên như một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo, và cổ phiếu của công ty hiện là một trong những mã tăng mạnh nhất trong toàn bộ S&P 500 năm nay. Dù kết quả tài chính bùng nổ và nhu cầu kỷ lục đối với bộ nhớ dùng cho AI, công ty vẫn là một trong những doanh nghiệp có định giá rẻ nhất trong lĩnh vực bán dẫn. Với một số nhà đầu tư, điều này giống như một cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng ngày càng nhiều chuyên gia phân tích cho rằng mức định giá thấp này có thể là tín hiệu cảnh báo hơn là “đèn xanh” để tiếp tục mua vào.

Micron tăng như Nvidia, nhưng được định giá như một công ty chu kỳ

Hiện tại, Micron đang giao dịch ở mức khoảng 10 lần lợi nhuận dự phóng, khiến công ty trở thành doanh nghiệp rẻ nhất trong chỉ số Philadelphia Semiconductor Index. Đồng thời, đây cũng là một trong những công ty rẻ nhất trong toàn bộ S&P 500. Đây là tình huống cực kỳ bất thường xét đến quy mô tăng giá của cổ phiếu. Cổ phiếu Micron đã tăng hơn 1.000% kể từ cuối năm 2024, trong khi công ty hiện đã gia nhập nhóm doanh nghiệp tinh hoa có vốn hóa thị trường vượt 1 nghìn tỷ USD. Chỉ riêng trong tháng 5, cổ phiếu tăng khoảng 80%, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất trong hơn 40 năm.

Các yếu tố cơ bản cũng rất ấn tượng. Trong quý gần nhất, doanh thu của Micron gần như tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1990. Nhu cầu đối với bộ nhớ HBM dùng trong máy chủ AI và trung tâm dữ liệu vẫn cực kỳ lớn, trong khi các “ông lớn” công nghệ tiếp tục tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ thị trường vẫn định giá Micron giống một nhà sản xuất bộ nhớ hàng hóa thông thường hơn là một lãnh đạo chiến lược của cuộc cách mạng AI.

Định giá thấp... Một tín hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư?

Trong thị trường bộ nhớ, mức định giá rất thấp trong lịch sử thường xuất hiện gần đỉnh chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận. Thị trường khi đó cho rằng biên lợi nhuận và kết quả kinh doanh kỷ lục hiện tại khó duy trì, và giai đoạn tiếp theo sẽ là nhu cầu chậm lại cùng lợi nhuận suy giảm. Đây là lý do một số nhà đầu tư xem định giá hiện tại của Micron như tín hiệu cảnh báo. Theo AGF Investments, thị trường có thể lo ngại rằng sự cải thiện kết quả kinh doanh đã đạt đến mức cực đại và việc tiếp tục tăng trưởng từ đây sẽ trở nên khó khăn.

Làn sóng bùng nổ hiện tại có thể giống các đỉnh chu kỳ cổ điển của ngành bộ nhớ, dù lần này quy mô tăng trưởng là chưa từng có. Câu hỏi then chốt hiện nay là liệu AI có thực sự thay đổi toàn bộ ngành bán dẫn theo hướng lâu dài hay không. Nếu Microsoft, Amazon, Alphabet hay Meta Platforms tiếp tục chi mạnh cho các trung tâm dữ liệu AI trong nhiều năm tới, tính chu kỳ truyền thống của ngành bộ nhớ có thể bị phá vỡ phần nào. Vì vậy, Phố Wall đang bắt đầu cân nhắc các mô hình định giá hoàn toàn mới cho những công ty như Micron.

AI có thể thay đổi hoàn toàn cách định giá Micron

Ngày càng nhiều chuyên gia phân tích cho rằng Micron nên được định giá giống NVIDIA hơn là các nhà sản xuất DRAM hoặc NAND truyền thống. Chuyên gia phân tích Timothy Arcuri của UBS cho rằng AI có thể đại diện cho một thay đổi cấu trúc lâu dài của toàn ngành bán dẫn, thay vì chỉ là một chu kỳ công nghệ ngắn hạn khác. Hiện Nvidia đang giao dịch ở mức khoảng 21 lần lợi nhuận dự phóng, cao hơn gấp đôi hệ số của Micron. Do đó, UBS đã nâng hệ số định giá mục tiêu cho Micron và đưa ra một trong những mục tiêu giá cao nhất trên Phố Wall, cho thấy tiềm năng tăng khoảng 75% trong 12 tháng tới.

Luận điểm tăng giá chủ yếu dựa trên thực tế rằng đầu tư AI chưa cho thấy dấu hiệu chậm lại. Các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục phân bổ hàng trăm tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo, trong khi bộ nhớ băng thông cao vẫn là một trong những thành phần cốt lõi của thị trường này. Nếu xu hướng này kéo dài nhiều năm, Micron có thể không còn vận hành như một công ty chu kỳ điển hình nữa.

Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật bắt đầu cảnh báo thị trường quá nóng

Dù câu chuyện cơ bản vẫn rất mạnh, ngày càng có nhiều tín hiệu cảnh báo xuất hiện từ phía phân tích kỹ thuật. Quy mô tăng giá gần đây cực kỳ mạnh, và Micron vừa trải qua tháng tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, với một số phiên giao dịch riêng lẻ tăng gần 20%. Chỉ báo RSI của cổ phiếu hiện đã ở mức được xem là quá mua mạnh.

Do đó, thị trường có thể đang tiến gần đến cái gọi là “climax move” - giai đoạn cuối cùng của một đợt tăng giá cực mạnh, thường đi kèm các nhịp điều chỉnh sâu sau đó. Mức giá mục tiêu trung bình hiện tại của các chuyên gia Phố Wall hiện thấp hơn giá thị trường hiện tại và hàm ý khả năng giảm khoảng 25% trong 12 tháng tới. Điều này cho thấy thị trường vẫn đang chia rẽ mạnh trong việc đánh giá tương lai của Micron.

Một mặt, nhà đầu tư nhìn thấy khả năng xảy ra một sự chuyển đổi mang tính lịch sử của toàn bộ thị trường bộ nhớ nhờ AI. Mặt khác, vẫn tồn tại rủi ro rằng sự hưng phấn hiện tại chỉ là một đỉnh cực đoan khác của chu kỳ bán dẫn truyền thống, và cuối cùng chip bộ nhớ sẽ rơi vào trạng thái dư cung. Bản thân công ty cũng kỳ vọng tình trạng thiếu hụt trên thị trường bộ nhớ sẽ kéo dài tới năm 2027.

