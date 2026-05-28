Liệu Barclays đang trấn an nhà đầu tư về cổ phiếu Ferrari❓

Cổ phiếu Ferrari (RACE.IT) đang phục hồi trong hôm nay, tăng khoảng 4%, sau khi đã giảm hơn 8% vào thứ Tư do phản ứng tiêu cực trước màn ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu - Luce.
Chuyên gia phân tích Henning Cosman của Barclays cho rằng đợt bán tháo vừa qua là quá mức. Ngân hàng này vẫn duy trì khuyến nghị “Overweight” cùng mức giá mục tiêu 355 EUR. Theo Barclays, mẫu Luce sẽ chỉ chiếm khoảng 3,5% tổng doanh số và là một trong 20 mẫu xe mà Ferrari dự kiến tung ra trong giai đoạn 2026 - 2030.
Đáng chú ý, mẫu xe được thiết kế hợp tác cùng LoveFrom - công ty do cựu giám đốc thiết kế Apple là Jony Ive sáng lập - đã vấp phải nhiều chỉ trích từ truyền thông vì bị cho là đi chệch khỏi phong cách thiết kế cổ điển đặc trưng của Ferrari. Ferrari Luce là mẫu xe điện 4 cửa, 5 chỗ ngồi với công suất hơn 1.000 mã lực, có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 2,5 giây, với giá khởi điểm từ 550.000 euro. Những chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào quý IV năm 2026.
CEO Ferrari, Benedetto Vigna, đã bác bỏ các chỉ trích liên quan đến thiết kế của mẫu xe này.
Nguồn: xStation
