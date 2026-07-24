Cổ phiếu Alphabet giảm 22% so với đỉnh lịch sử 🚩Liệu cổ phiếu đã sẵn sàng quay lại xu hướng tăng?

Thị trường đã phản ứng bằng cách bán tháo cổ phiếu Alphabet (GOOGL.US) bất chấp công ty công bố kết quả kinh doanh quý rất tích cực. Nhà đầu tư vẫn lo ngại về tốc độ gia tăng mạnh của chi tiêu vốn (CAPEX) cũng như khả năng Alphabet sẽ bước vào giai đoạn dòng tiền tự do âm khi đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục gây ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của mảng Google Cloud, và AI có thể sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của toàn bộ tập đoàn trong tương lai.

Google Cloud đang trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất của Alphabet

Chỉ trong vài năm, Google Cloud đã chuyển mình từ một mảng kinh doanh thua lỗ thành một trong những động lực tăng trưởng chính của Alphabet. Trong quý gần nhất, doanh thu của Google Cloud tăng 82% so với cùng kỳ, đạt gần 25 tỷ USD, trong khi biên lợi nhuận hoạt động mở rộng lên gần 36%. Việc vừa duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu rất cao, vừa cải thiện mạnh khả năng sinh lời là điều hiếm thấy ở các tập đoàn công nghệ lớn, nơi quá trình mở rộng quy mô thường đi kèm với áp lực lên biên lợi nhuận.

Google Cloud chỉ bắt đầu có lãi từ đầu năm 2023, nhưng kể từ đó tốc độ tăng trưởng liên tục được cải thiện. Doanh thu lần lượt tăng từ 28% lên 48%, sau đó lên 63% và hiện đạt 82%. Theo Alphabet, tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với hạ tầng AI, các nền tảng phát triển AI cũng như các dịch vụ điện toán đám mây truyền thống như cơ sở dữ liệu, lưu trữ và an ninh mạng. Trong quý gần nhất, Google Cloud đóng góp gần một nửa mức tăng doanh thu của toàn tập đoàn và gần hai phần ba mức tăng lợi nhuận hoạt động, cho thấy đây đã trở thành động lực lợi nhuận cốt lõi chứ không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ mảng quảng cáo của Google.

Nhu cầu AI kỷ lục có thể hỗ trợ tăng trưởng của Google Cloud trong nhiều năm tới

Một yếu tố khác củng cố triển vọng tăng trưởng là lượng đơn hàng tồn đọng (Remaining Performance Obligations - RPO) của Google Cloud đã đạt mức kỷ lục. Tính đến cuối quý, giá trị RPO đạt khoảng 514 tỷ USD, tăng thêm khoảng 52 tỷ USD so với quý trước. Một phần trong số các hợp đồng này hiện bao gồm việc bán trực tiếp các bộ xử lý TPU do Google tự phát triển để phục vụ huấn luyện các mô hình AI, cho thấy công ty ngày càng có khả năng thương mại hóa chính hạ tầng phần cứng của mình.

Đồng thời, Alphabet đang chủ động đẩy mạnh chi tiêu vốn nhằm đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng. Chi tiêu vốn trong quý gần như tăng gấp đôi lên khoảng 45 tỷ USD, khiến dòng tiền tự do tạm thời chuyển sang âm. Ban lãnh đạo chấp nhận áp lực ngắn hạn lên dòng tiền để đổi lấy việc xây dựng hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo ra doanh thu và lợi nhuận vượt trội trong những năm tới. Nếu nhu cầu AI tiếp tục duy trì mạnh mẽ, Google Cloud có thể trở thành một trong những mảng kinh doanh sinh lời cao nhất của Alphabet và cuối cùng sẽ chứng minh tính hiệu quả của mức đầu tư kỷ lục hiện nay.

Biểu đồ giá cổ phiếu Alphabet

Cổ phiếu Alphabet đã giảm xuống dưới đường EMA200 trên biểu đồ ngày – điều chỉ xảy ra hai lần kể từ mùa hè năm 2025. Ở cả hai lần trước, giá cổ phiếu đều nhanh chóng lấy lại vị thế phía trên đường EMA200. Trong kịch bản tích cực, cổ phiếu cần vượt trở lại vùng 320 USD, trước khi hướng tới mục tiêu tiếp theo quanh 370 USD.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Alphabet vẫn đang vận hành rất tốt, trong khi các khoản đầu tư vào AI có tiềm năng tạo ra giá trị đáng kể trong dài hạn. Miễn là nhà đầu tư vẫn tin rằng các khoản đầu tư này cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận hấp dẫn, đường EMA200 có thể tiếp tục thu hút lực mua từ các nhà đầu tư dài hạn. Rủi ro chính vẫn đến từ yếu tố vĩ mô, đặc biệt là giá dầu tăng cao và khả năng lãi suất tại Mỹ cũng như châu Âu tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng trưởng với tốc độ tương đối ổn định, tạo nền tảng hỗ trợ quan trọng cho nhóm cổ phiếu công nghệ.

Nguồn: xStation5

Doanh thu, lợi nhuận ròng, biên lợi nhuận ròng và biên FCF

Alphabet đã nâng doanh thu quý lên khoảng 119,8 tỷ USD, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh ở hoạt động kinh doanh cốt lõi. Lợi nhuận ròng đạt khoảng 112,2 tỷ USD, tuy nhiên con số này không hoàn toàn phản ánh hiệu quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Mức lợi nhuận cao bất thường chủ yếu đến từ khoản lãi một lần do đánh giá lại danh mục chứng khoán đầu tư. Do đó, biên lợi nhuận ròng 93,7% hiện tại đã bị thổi phồng và không nên được xem là mức sinh lời bền vững. Thay vào đó, nhà đầu tư nên tập trung đánh giá doanh thu quảng cáo, hiệu quả hoạt động của Google Cloud và biên lợi nhuận hoạt động để phản ánh chính xác chất lượng lợi nhuận.

Trong khi đó, biên dòng tiền tự do (FCF Margin) giảm xuống -4,9%, phản ánh áp lực từ chi tiêu vốn ở mức kỷ lục. Alphabet tiếp tục phân bổ lượng vốn rất lớn cho các trung tâm dữ liệu, máy chủ và hạ tầng AI. Vì vậy, FCF âm không nhất thiết phản ánh hoạt động kinh doanh suy yếu mà chủ yếu cho thấy chi phí cạnh tranh trong cuộc đua AI ngày càng lớn. Điều quan trọng là liệu những khoản đầu tư này có thể chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu bền vững và năng suất cao hơn trong tương lai hay không. Nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa các khoản lợi nhuận tài chính mang tính một lần và khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Nguồn: XTB Research Team

Tiền mặt, tài sản ngắn hạn, ROE và ROA

Alphabet hiện nắm giữ khoảng 242,5 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn. Tổng tài sản ngắn hạn đạt khoảng 343,5 tỷ USD, mang lại cho công ty mức độ linh hoạt tài chính rất lớn. Lượng tiền mặt khổng lồ này giúp Alphabet có thể tài trợ cho các khoản đầu tư AI quy mô lớn mà không cần phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay.

ROE tăng lên 80,2%, trong khi ROA đạt 55,2%. Tuy nhiên, cả hai chỉ số này cũng bị tác động đáng kể bởi khoản lợi nhuận một lần từ việc đánh giá lại chứng khoán đầu tư, do đó không nên xem đây là mức sinh lời bền vững. Ngay cả khi loại bỏ yếu tố này, hiệu quả sử dụng vốn của Alphabet vẫn rất cao nhờ vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực quảng cáo số và tốc độ mở rộng mạnh của Google Cloud. Bảng cân đối kế toán vững chắc giúp giảm đáng kể rủi ro tài chính liên quan đến các khoản đầu tư AI quy mô lớn, đồng thời vẫn duy trì sự linh hoạt cho các chương trình mua lại cổ phiếu, M&A và các khoản đầu tư trong tương lai. Xét trên góc độ cơ bản, thanh khoản mạnh vẫn là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Alphabet, dù nhà đầu tư nên điều chỉnh ROE và ROA để loại bỏ tác động từ các khoản lợi nhuận không thường xuyên.

Nguồn: XTB Research Team

Nợ ròng, dòng tiền tự do, hệ số thanh toán hiện hành và Debt-to-Equity

Alphabet hiện sở hữu khoảng 129,7 tỷ USD tiền mặt ròng, tức lượng tiền mặt của công ty lớn hơn đáng kể so với tổng nợ. Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity) chỉ ở mức 0,2 lần, phản ánh cấu trúc tài chính cực kỳ thận trọng. Hệ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) đạt 2,7 lần, cho thấy tài sản ngắn hạn dư sức đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn, giúp bảng cân đối kế toán duy trì trạng thái rất khỏe mạnh bất chấp quy mô đầu tư kỷ lục.

Điểm đáng chú ý nhất hiện nay là dòng tiền tự do giảm xuống khoảng -5,9 tỷ USD, chủ yếu do chi tiêu mạnh cho các trung tâm dữ liệu, chip AI và hạ tầng điện toán. Điều quan trọng là FCF âm không xuất phát từ vấn đề thanh khoản, bởi Alphabet vẫn sở hữu nguồn lực tài chính rất lớn. Đây là kết quả của quyết định chiến lược từ ban lãnh đạo nhằm tăng tốc đầu tư trước nhu cầu AI được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ trong dài hạn. Nhà đầu tư sẽ ngày càng tập trung vào việc liệu các khoản đầu tư AI trị giá hàng chục tỷ USD này có tạo ra mức lợi nhuận đủ hấp dẫn trong tương lai hay không. Nếu Google Cloud và các dịch vụ AI tiếp tục mở rộng thành công, thì quy mô CAPEX khổng lồ hiện nay hoàn toàn có thể trở thành một trong những quyết định chiến lược mang lại lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử Alphabet. Ở thời điểm hiện tại, lượng tiền mặt khổng lồ của Alphabet vẫn mang lại cho công ty đủ năng lực tài chính để theo đuổi chiến lược này mà không làm suy yếu bảng cân đối kế toán.

Nguồn: XTB Research Team

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst